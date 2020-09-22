Ryzen 9 3900X против Ryzen 5 3600X – выясняем, сколько fps принесёт переплата в 250 долларов за 12-ядерный процессор по мнению Benchmark
Все известно, что чем дороже процессор, тем он имеет более высокую производительность. Если говорить предметно, то 12-ядерный Ryzen 9 3900X определённо обходит 6-ядерный Ryzen 5 3600X в рабочих задачах, не говоря уже о сложных синтетических тестах. Точно такая же ситуация в рендеринге и многих других программах. Но значит ли это, что точно такая же тенденция наблюдается и в играх? Давайте проверим.
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Всем известно, что старушка GeForce RTX 2080 Ti в последние годы не справлялась с многими играми в 4К на максималках. Возникла идея, что для раскрытия всего потенциала 12-ядерных камней, нужна совсем другая видеокарта. Что же, на рынке появилась новая GeForce RTX 3080. Если уж она не способна продемонстрировать реальные отличия в производительности между процессором за 250 долларов и процессором за 500 долларов, то не сможет никто. А помогут нам разобраться в этой сложной ситуации ребята с Ютуб-канала Benchmark. Отметим, что все тесты проводились в разрешении 2К, ползунки графических настроек были выкручены на максимум, а трассировка лучей отключена. Приступим.
Обычно после второго абзаца в таких случаях мы даём диаграмму, на которой можно разглядеть те или иные различия между тестируемыми. Вот только сегодня она не нужна, ведь отличий нет. Вернее, они есть, но говорить о них всерьёз, просто несерьёзно. Посудите сами: в игре World War Z мы имеем: 217-214-212fps соответственно на всех процессорах. Точно такая же ситуация и в The Witcher 3: 192-192-190fps. Думается, продолжать просто нет смысла.
Посмотреть все результаты можно на видео ниже. Многие до сих пор уверены, что от покупки дорогого мощного процессора зависит то, сколько он получит кадров в секунду. Что же, может быть когда-то это так и было, вот только сейчас вам просто нужен современный 6-ядерный камень и игровая видеокарта, на которую у вас хватит денег. Всё остальное в районе погрешности.
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