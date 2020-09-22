Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Все известно, что чем дороже процессор, тем он имеет более высокую производительность. Если говорить предметно, то 12-ядерный Ryzen 9 3900X определённо обходит 6-ядерный Ryzen 5 3600X в рабочих задачах, не говоря уже о сложных синтетических тестах. Точно такая же ситуация в рендеринге и многих других программах. Но значит ли это, что точно такая же тенденция наблюдается и в играх? Давайте проверим.

реклама

Всем известно, что старушка GeForce RTX 2080 Ti в последние годы не справлялась с многими играми в 4К на максималках. Возникла идея, что для раскрытия всего потенциала 12-ядерных камней, нужна совсем другая видеокарта. Что же, на рынке появилась новая GeForce RTX 3080. Если уж она не способна продемонстрировать реальные отличия в производительности между процессором за 250 долларов и процессором за 500 долларов, то не сможет никто. А помогут нам разобраться в этой сложной ситуации ребята с Ютуб-канала Benchmark. Отметим, что все тесты проводились в разрешении 2К, ползунки графических настроек были выкручены на максимум, а трассировка лучей отключена. Приступим.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Обычно после второго абзаца в таких случаях мы даём диаграмму, на которой можно разглядеть те или иные различия между тестируемыми. Вот только сегодня она не нужна, ведь отличий нет. Вернее, они есть, но говорить о них всерьёз, просто несерьёзно. Посудите сами: в игре World War Z мы имеем: 217-214-212fps соответственно на всех процессорах. Точно такая же ситуация и в The Witcher 3: 192-192-190fps. Думается, продолжать просто нет смысла.

Посмотреть все результаты можно на видео ниже. Многие до сих пор уверены, что от покупки дорогого мощного процессора зависит то, сколько он получит кадров в секунду. Что же, может быть когда-то это так и было, вот только сейчас вам просто нужен современный 6-ядерный камень и игровая видеокарта, на которую у вас хватит денег. Всё остальное в районе погрешности.

реклама



