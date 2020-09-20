NVIDIA-VS-NVIDIA – изучаем прирост производительности между GeForce RTX 3080 и RTX 2080 Super – лучшая видеокарта за 800 долларов для тех, кто готов подождать, по мнению Benchmark
Только подумайте, ещё вчера за 800 долларов вы могли купить видеокарту GeForce RTX 2080 Super, а сегодня новенькую GeForce RTX 3080. Если подумать, то новый флагман за 800 долларов ещё долго будет вам только сниться, поскольку его официальная цена стартует с 850 долларов в переводе на рубли. Не говоря уже о первой партии, которая разлетелась за 1 000 долларов. Покупатели разобрали новинки за 80 000 рублей, а менее расторопные с завистью на них поглядывали, сжимая в кармане пачку денег. Хотя, всё могло быть и не так. Но это уже не так важно, поскольку через пару месяцев поставки стабилизируются, и каждый сможет взять то, на что у него достаточно денег.
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Несмотря на совсем иное позиционирование, GeForce RTX 3080 в ценовой категории заменит именно модель RTX 2080 Super. Это значит, что было бы неплохо знать, что мы выиграем, если подождём стабилизации цен и поставок. С этой целью мы обратимся к тесту ребят с Ютуб-канала Benchmark, которые сравнили производительность обеих карточек в наиболее актуальных играх последних лет. В качестве процессора выступал Intel Core i7-8700K, разогнанный до 5 ГГц. Все тесты проводились в разрешении 4К на максимальных настройках.
Мы уже знаем, что GeForce RTX 3080 не конкурент для RTX 2080 Super, но в данном случае нас интересовал вопрос преемственности цены, а именно: что мы получим за те же деньги, если купим новый флагман по условной цене в 800 долларов. Похоже, все просто отлично. Прирост производительности составит 60%, что очень неплохо. Вот только без ложки дёгтя не обошлось. Как видите, уже сегодня есть игры, в которых флагман набирает 70 кадров в секунду. Это значит, что уже через полгода в каком-то проекте fps опустится ниже 60.
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На этот счёт у NVIDIA припасён козырь в рукаве в виде GeForce RTX 3080 Ti, но подобная карта может выйти не раньше ноября. Мало того, случится это только в том случае, если AMD удастся удивить нас мощной Big Navi, в чём многие очень сомневаются, полагая, что «NVIDIA Killer» будет наравне с RTX 3070. Главное же – это цена, поскольку именно конкуренция определяет ценовую политику крупных монополистов, каким пока является NVIDIA, занимающая более 80% рынка настольных графических чипов.
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