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HUAWEI представила список из 14 смартфонов, которые до конца 2020 года получат новую ОС Harmony OS – названия и сроки выхода

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Проблема, с которой столкнулась HUAWEI, с частной компанией случается впервые. Можно привести в пример целые страны, например, Иран или Северную Корею, которые живут под гнётом санкций десятилетиями, однако там немного иная ситуация, поскольку связана с чистой политикой. Здесь же США со всей мощью ударили по коммерческой компании. В результате сложилась довольно необычная ситуация. Дело в том, что современные технологии слишком сложны. Для создания смартфона нужно учитывать интересы десятков держателей лицензионных прав, а патенты принадлежат тысячам компаний. 

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И здесь ситуация уникальна тем, что США запретили абсолютно всему миру поставлять продукцию собственного производства HUAWEI, ссылаясь на то, что все вокруг используют американские технологии. На первый взгляд – это чистая правда, вот только тот же TSMC в своём 5-нм техпроцессе задействовал лишь небольшую часть технологий Америки, в основном полагаясь на собственные наработки. Как оказалось, количество не имеет значения. Поставки продукции остановлены, а для получения права продавать что-либо китайцам, нужно выбить лицензию от специального комитета в США.

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Ещё более печальна ситуация с операционной системой Android, поскольку вот уже год HUAWEI отрезана от оригинальной мобильной ОС. Китайцы используют находящуюся в свободном доступе систему, но продолжаться так слишком долго не может. Очень скоро выйдет новая прошивка EMUI 11 и Magic UI 4.0 для нескольких десятков смартфонов HUAWEI и её суббренда Honor. Точных сроков нет, поскольку всё зависит от старта продаж нового флагмана Mate 40 Pro. Теоретически, это случится не позднее октября, а значит наиболее дорогие аппараты китайской компании смогут обновиться до конца года.

HUAWEI P30

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HUAWEI Mate 30

HUAWEI P30 Pro

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HUAWEI Mate 30 Pro

HUAWEI P40

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Honor 20

HUAWEI P40 Pro

Honor 20 Pro

HUAWEI P40 Plus

Honor View 20

HUAWEI Mate 20 

Honor View 30

HUAWEI Mate 20 Pro

Honor 30 Pro


По словам руководства компании, пришло время переходить на собственную ОС, которая ранее была представлена под названием Harmony OS. Недавно стало известно, что она готова на 80% и сейчас находится на финальном этапе тестирования. Готовится магазин приложений, допиливается интерфейс. Переход на Harmony OS стартует уже в 2020 году. Инсайдеры указывают на дату 10 декабря, однако точных подтверждений этой информации нет, поскольку до этого момента всё может измениться. А вот первые телефоны, которые получат новую ОС, уже известны. Это флагманы 2019-2020 годов. Ознакомиться с ними можно в таблице выше. Дополнительно уточняется, что главным условием получения другими смартфонами Harmony OS, будет количество ОЗУ. Так, аппараты, у которых меньше 4 Гб, останутся на Android. Есть слухи, что те, у кого на руках версии телефонов с 64 Гб накопителем, также могут остаться за бортом. 

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