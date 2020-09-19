HUAWEI представила список из 14 смартфонов, которые до конца 2020 года получат новую ОС Harmony OS – названия и сроки выхода
Проблема, с которой столкнулась HUAWEI, с частной компанией случается впервые. Можно привести в пример целые страны, например, Иран или Северную Корею, которые живут под гнётом санкций десятилетиями, однако там немного иная ситуация, поскольку связана с чистой политикой. Здесь же США со всей мощью ударили по коммерческой компании. В результате сложилась довольно необычная ситуация. Дело в том, что современные технологии слишком сложны. Для создания смартфона нужно учитывать интересы десятков держателей лицензионных прав, а патенты принадлежат тысячам компаний.
реклама
И здесь ситуация уникальна тем, что США запретили абсолютно всему миру поставлять продукцию собственного производства HUAWEI, ссылаясь на то, что все вокруг используют американские технологии. На первый взгляд – это чистая правда, вот только тот же TSMC в своём 5-нм техпроцессе задействовал лишь небольшую часть технологий Америки, в основном полагаясь на собственные наработки. Как оказалось, количество не имеет значения. Поставки продукции остановлены, а для получения права продавать что-либо китайцам, нужно выбить лицензию от специального комитета в США.
Ещё более печальна ситуация с операционной системой Android, поскольку вот уже год HUAWEI отрезана от оригинальной мобильной ОС. Китайцы используют находящуюся в свободном доступе систему, но продолжаться так слишком долго не может. Очень скоро выйдет новая прошивка EMUI 11 и Magic UI 4.0 для нескольких десятков смартфонов HUAWEI и её суббренда Honor. Точных сроков нет, поскольку всё зависит от старта продаж нового флагмана Mate 40 Pro. Теоретически, это случится не позднее октября, а значит наиболее дорогие аппараты китайской компании смогут обновиться до конца года.
|
HUAWEI P30
|
реклама
HUAWEI Mate 30
|
HUAWEI P30 Pro
|
реклама
HUAWEI Mate 30 Pro
|
HUAWEI P40
|
реклама
Honor 20
|
HUAWEI P40 Pro
|
Honor 20 Pro
|
HUAWEI P40 Plus
|
Honor View 20
|
HUAWEI Mate 20
|
Honor View 30
|
HUAWEI Mate 20 Pro
|
Honor 30 Pro
По словам руководства компании, пришло время переходить на собственную ОС, которая ранее была представлена под названием Harmony OS. Недавно стало известно, что она готова на 80% и сейчас находится на финальном этапе тестирования. Готовится магазин приложений, допиливается интерфейс. Переход на Harmony OS стартует уже в 2020 году. Инсайдеры указывают на дату 10 декабря, однако точных подтверждений этой информации нет, поскольку до этого момента всё может измениться. А вот первые телефоны, которые получат новую ОС, уже известны. Это флагманы 2019-2020 годов. Ознакомиться с ними можно в таблице выше. Дополнительно уточняется, что главным условием получения другими смартфонами Harmony OS, будет количество ОЗУ. Так, аппараты, у которых меньше 4 Гб, останутся на Android. Есть слухи, что те, у кого на руках версии телефонов с 64 Гб накопителем, также могут остаться за бортом.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила