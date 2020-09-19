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Cyberpunk 2077 должен поступить в продажу во второй половине ноября 2020 года. Кажется, ребята в CD Projekt Red заранее знали о сроках выхода видеокарт NVIDIA. Вполне возможно, именно с этим связан перенос, поскольку в 4К игра потребует немалый запас прочности. Мало того, есть некоторая вероятность, что именно в это время мы увидим Big Navi, не говоря уже о консолях следующего поколения и новых процессорах Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3. Одним словом, всё складывается просто идеально. Миллионы геймеров смогут обновить видеокарты, процессоры или купить консоли, что позволит раскрыть истинный потенциал самой ожидаемой игры 2020 года – Cyberpunk 2077.

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В современном мире недостаточно быть хорошим разработчиком, делая великолепные игры. Вас могут просто не заметить. Это значит, что лучшей стратегией будет напоминать о себе по любому поводу и даже если такового совсем нет. Сегодня небольшое интервью дал Патрик Миллс – старший дизайнер квестов Cyberpunk 2077 и одна из ключевых фигур в CD Projekt Red. По его словам, в последнее время начали курсировать слухи, что новая игра будет значительно короче легендарного The Witcher 3. Что же, Патрик констатировал, что это так, игра будет короткой.

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На самом деле это вопрос относительный, особенно в сравнении с Ведьмаком. Всё дело в том, что The Witcher 3 получился слишком большой. Если игнорировать все побочные квесты, двигаясь максимально быстро по сюжету, то на это уйдёт 32 часа. Именно с этим связаны жалобы игроков. Якобы, значительное количество геймеров рассказало, что не смогли добраться до окончания игры, потому что сюжет слишком длинный. Сами понимаете, что не отвлекаться на дополнительные задания невозможно. В итоге многие не дошли дальше половины. Современные геймеры просто устают от таких больших проектов, поскольку привыкли проходить игру за 5-7 часов, быстро переключаясь на что-то другое.

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А ведь глубокое погружение во вселенную Ведьмака занимает до 470 часов. Только настоящие фанаты изучили всё досконально. При создании Cyberpunk 2077 разработчик учитывал длительность основного сюжета. Теперь он будет короче. Но это не значит, что игра будет маленькой. Всё дело в том, что CD Projekt Red планирует выпустить гораздо больше DLC, чем было в The Witcher, а количество побочных квестов и возможности для изучения мира просто поражают своей глубиной и широтой.