Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

CD Projekt Red назвала причины короткого основного сюжета Cyberpunk 2077 – Геральт из Ривии и ленивые геймеры

[ ] для раздела Блоги
+
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Cyberpunk 2077 должен поступить в продажу во второй половине ноября 2020 года. Кажется, ребята в CD Projekt Red заранее знали о сроках выхода видеокарт NVIDIA. Вполне возможно, именно с этим связан перенос, поскольку в 4К игра потребует немалый запас прочности. Мало того, есть некоторая вероятность, что именно в это время мы увидим Big Navi, не говоря уже о консолях следующего поколения и новых процессорах Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3. Одним словом, всё складывается просто идеально. Миллионы геймеров смогут обновить видеокарты, процессоры или купить консоли, что позволит раскрыть истинный потенциал самой ожидаемой игры 2020 года – Cyberpunk 2077. 

реклама

В современном мире недостаточно быть хорошим разработчиком, делая великолепные игры. Вас могут просто не заметить. Это значит, что лучшей стратегией будет напоминать о себе по любому поводу и даже если такового совсем нет. Сегодня небольшое интервью дал Патрик Миллс – старший дизайнер квестов Cyberpunk 2077 и одна из ключевых фигур в CD Projekt Red. По его словам, в последнее время начали курсировать слухи, что новая игра будет значительно короче легендарного The Witcher 3. Что же, Патрик констатировал, что это так, игра будет короткой.

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

На самом деле это вопрос относительный, особенно в сравнении с Ведьмаком. Всё дело в том, что The Witcher 3 получился слишком большой. Если игнорировать все побочные квесты, двигаясь максимально быстро по сюжету, то на это уйдёт 32 часа. Именно с этим связаны жалобы игроков. Якобы, значительное количество геймеров рассказало, что не смогли добраться до окончания игры, потому что сюжет слишком длинный. Сами понимаете, что не отвлекаться на дополнительные задания невозможно. В итоге многие не дошли дальше половины. Современные геймеры просто устают от таких больших проектов, поскольку привыкли проходить игру за 5-7 часов, быстро переключаясь на что-то другое. 

реклама

А ведь глубокое погружение во вселенную Ведьмака занимает до 470 часов. Только настоящие фанаты изучили всё досконально. При создании Cyberpunk 2077 разработчик учитывал длительность основного сюжета. Теперь он будет короче. Но это не значит, что игра будет маленькой. Всё дело в том, что CD Projekt Red планирует выпустить гораздо больше DLC, чем было в The Witcher, а количество побочных квестов и возможности для изучения мира просто поражают своей глубиной и широтой. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
+
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
15
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
188
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
102
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
15
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
20
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P5440FA
6
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
21

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 188
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 102
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 33
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 22
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел на 130 долларов – один из популярнейших смартфонов 2020 года по низкой цене
6
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 XT может оказаться значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 3080 – RDNA 2, высокая тактовая частота ядра и продвинутый техпроцесс
150
HUAWEI выпустила официальную карту рассылки EMUI 10.1 на актуальные смартфоны 2019-2020-х годов – список и сроки выхода обновлений по регионам включая Россию
1
Объявлены системные требования Cyberpunk 2077 - 12Gb RAM, GeForce 1060 или Radeon Fury, DirectX 12 и 70Gb на HDD/SSD
45
Tom's Hardware: не стоит спешить с покупкой видеокарт RTX 3080 и 3090, если вы не уверены в своем блоке питания
86
iPhone 12 Pro Max с чипом A14 Bionic появился в AnTuTu
4
Процессоры AMD Ryzen 5000 получат максимум 12 ядер вместо 16
39
Актуальную версию MIUI 12 можно установить на 25 смартфонов Xiaomi
3
Новый флагман серии – Mi 10T потерял все ключевые особенности популярного смартфона Mi 9T – IPS-дисплей, вырез вместо выезжающей камеры и ценник от 699 долларов
13
Первая GeForce RTX 3080 уже появилась в Ситилинке – версия от MSI была мгновенно куплена читателем overclockers.ru
59
Новые процессоры AMD Zen3 получат цифровое обозначение 5000 — инсайдеры сообщают о двух первых моделях Ryzen
28
При активации трассировки лучей GeForce RTX 3080 проигрывает RTX 2080 с Rtx-Off – изучаем возможности нового флагмана в требовательных играх
29
Видеокарты GeForce RTX 3070 уже начали появляться на витринах интернет-магазинов
45
Карты GeForce RTX 3080 20 ГБ, RTX 3070 16 ГБ, RTX 3060 8 ГБ подтверждены компаний Gigabyte
38
Все флагманы OnePlus 2019 года получили важное обновление OxygenOS 10
4
В ответ на мощную видеокарту Radeon RX 6900 XT – Big Navi, NVIDIA планирует выпустить усиленную модель GeForce RTX 3080 Ti – подробности и сроки выхода
43
iPhone 11 Pro сильно подешевел – Apple A13 Bionic, качественная камера, NFC, iOS 14, до 512 ГБ памяти и официальная гарантия со скидкой до 17 000 рублей
1
Видеокарта GeForce RTX 3080 почти не поддаётся разгону – плюс 1% тактовой частоты процессора и 10 fps против RTX 2080 Ti
23
Вице-президент AMD рассказал об особенностях процессоров Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3
20
Видеокарты AMD Radeon 6000-серии на базе среднего чипа Navi22 получат 12 ГБ видеопамяти GDDR6 — новые данные от инсайдера
52

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
188
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
102
Доля Windows 7 в 2020 году упала более чем на треть — несколько советов ее пользователям
53
Подборка необычных материнских плат
36
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
15
Анализ стратегии NVIDIA в битве против AMD – разбираем значимость новых видеокарт для индустрии
52
Знакомство с оперативной памятью для геймеров и энтузиастов - ADATA XPG Spectrix D50, DDR4-3600 - разгонять нельзя XMP
63
Подбор оптимального монитора от 10 до 150 тысяч рублей в сентябре 2020
37
Как я собирал красный ПК – красивая и мощная игровая система в передовом корпусе от NZXT
20
Топ-5 китайских смартфонов сентября стоимостью до 500 долларов по версии GizChina
1

Сейчас обсуждают

oldschoolgamer
10:21
Надеюсь, AMD компенсирует дефицит, вызванный Nvidia, и тот, кто хотел себе купить новую карту смогут это сделать в этом году.
Стали известны характеристики видеокарт Radeon RX 6000: до 80 CU, 256-битная шина и 128 МБ кэш-памяти
LEVAK
10:19
Ну, да. Горшков добавили, а другим блокам букву М прикрутили. Никаких изменений в пайплайне не произошло. У АМД будет полностью переработанный кеш и буст исчисляется десятками процентов, а это вот и е...
В ответ на мощную видеокарту Radeon RX 6900 XT – Big Navi, NVIDIA планирует выпустить усиленную модель GeForce RTX 3080 Ti – подробности и сроки выхода
Сергей Швец
10:18
А почему интел прошлого поколения? Последнее поколение стоит так же, иногда дешевле чем райзен
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020 (страница 2)
Me4tatelI&gt;
10:17
размер gpu видел у 3080? это не уровень 3070 может на 7нм когда выйдет, то жрать поменьше будет (или уже на 5нм у tsmc? через год) активность nvidia будет зависеть от успехов amd если прижимать, то ше...
В ответ на мощную видеокарту Radeon RX 6900 XT – Big Navi, NVIDIA планирует выпустить усиленную модель GeForce RTX 3080 Ti – подробности и сроки выхода
Stailir
10:17
Судя по сайту гигабайта радиатор полностью медный (в отличии от моей Vega, там алюминий),есть бэкплейт. Надеюсь такой же охлад будет на 3070.
Появился вариант GeForce RTX 3090 с «турбо» охлаждением
LaSaper
10:15
2320год. Продвинутые нейросети и кластеры квантовых вычислителей не справляются с очередным ремастером древней игры Крузиз. Межгалактическим конклавом искусственных интелектов принято решение организо...
Версия Crysis Remastered для Xbox One X находится в чудовищном техническом состоянии
Анатолий Кочин
10:14
Она просто правильно оптимизирована, как это это должно работать в курльтуре разработки видеоигр. Нас приучили к том, что красивая картинка = мощное железо, но тот же самый Last of Us для PS3 и PS4 го...
Объявлены системные требования Cyberpunk 2077 - 12Gb RAM, GeForce 1060 или Radeon Fury, DirectX 12 и 70Gb на HDD/SSD
Me4tatelI&gt;
10:14
ну да, конечно, тюринг на стероидах а что тогда выродит amd?)) выйдет, посмотрим прочитал другой обзор с msi там немного про архитектуру есть но вроде раньше обзоры новых серий выходили более подробны...
В ответ на мощную видеокарту Radeon RX 6900 XT – Big Navi, NVIDIA планирует выпустить усиленную модель GeForce RTX 3080 Ti – подробности и сроки выхода
owzod
10:13
нет. я же игроман.) в среднем за 30 лет. по 10 часов в сутки.) да еще и без работный более 10 лет) и зачем работать? еще и на васю.) я только в классике сейчас 5тыр в сутки имею)
Подбор оптимального монитора от 10 до 150 тысяч рублей в сентябре 2020
LEVAK
10:10
Это Тюринг на стероидах, никаких отличий практически нет. Иди и смотри, ну и есть пдф-ка, если в Гугле не забанили.
В ответ на мощную видеокарту Radeon RX 6900 XT – Big Navi, NVIDIA планирует выпустить усиленную модель GeForce RTX 3080 Ti – подробности и сроки выхода
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем