Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Чем ближе анонс видеокарт AMD, тем становится очевиднее, что NVIDIA Killer может оказаться обычной посредственностью. На самом деле точных сведений на этот счёт нет. Презентация намечена на 28 октября, а значит уже скоро мы получим ответы на все терзающие нас вопросы. Пока же, всё указывает на то, что Big Navi выпустят для борьбы с GeForce RTX 3070, а флагманская RTX 3080 так и останется в одиночестве сиять на игровом небосклоне. Не говоря уже о противостоянии с RTX 3090, которая, похоже, так и вовсе будет без ответа со стороны следующего поколения Radeon.

реклама

Совсем недавно мы предлагали нашим читателям ознакомиться с мнением экспертов, которые проанализировали первые утечки. По и словам, Radeon RX 6900XT получит слишком мало ядер – 5 120 против 8 704 шейдерных блоков у RTX 3080, а также медленную видеопамять, поскольку быстрая GDDR6X станет эксклюзивом NVIDIA. Как оказалось, всё может быть не так плохо, как нам вещают эксперты. Так, сегодня в сеть попало первое изображение видеокарты AMD следующего поколения, которая по всем признакам принадлежит к линейке Big Navi.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Что любопытно, перед нами не самая быстрая карта в семействе с 16 Гб памяти, работающей по 256-битному интерфейсу. Это инженерный экземпляр игровой модели, а значит перед нами графический чип Navi 22, в то время как флагманский Navi 21 пока не попал в объективы камер.

реклама

Инсайдер уверяет, что такая видеокарта не просто существует, но и уже проходит тесты. Точных её характеристик нет, но 16 Гб памяти выглядят внушительно. Предположительно, данная модель может быть создана для конкуренции с GeForce RTX 3080, в то время как настоящий NVIDIA Killer может потягаться за трон с RTX 3090. Если AMD удастся сделать её энергоэффективной, подняв тактовые частоты графического чипа, то нас может ждать настоящих хит. Как видите, мнения абсолютно противоположны. Каждая из сторон приводит убедительные доказательства, а рассудит всех, как всегда, доктор Лиза Су.