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Первые достоверные изображения видеокарты AMD Big Navi раскрыли характеристики будущего флагмана и его позиционирование – 16 Гб памяти и 256-битный интерфейс

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Чем ближе анонс видеокарт AMD, тем становится очевиднее, что NVIDIA Killer может оказаться обычной посредственностью. На самом деле точных сведений на этот счёт нет. Презентация намечена на 28 октября, а значит уже скоро мы получим ответы на все терзающие нас вопросы. Пока же, всё указывает на то, что Big Navi выпустят для борьбы с GeForce RTX 3070, а флагманская RTX 3080 так и останется в одиночестве сиять на игровом небосклоне. Не говоря уже о противостоянии с RTX 3090, которая, похоже, так и вовсе будет без ответа со стороны следующего поколения Radeon.

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Совсем недавно мы предлагали нашим читателям ознакомиться с мнением экспертов, которые проанализировали первые утечки. По и словам, Radeon RX 6900XT получит слишком мало ядер – 5 120 против 8 704 шейдерных блоков у RTX 3080, а также медленную видеопамять, поскольку быстрая GDDR6X станет эксклюзивом NVIDIA. Как оказалось, всё может быть не так плохо, как нам вещают эксперты. Так, сегодня в сеть попало первое изображение видеокарты AMD следующего поколения, которая по всем признакам принадлежит к линейке Big Navi.

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Что любопытно, перед нами не самая быстрая карта в семействе с 16 Гб памяти, работающей по 256-битному интерфейсу. Это инженерный экземпляр игровой модели, а значит перед нами графический чип Navi 22, в то время как флагманский Navi 21 пока не попал в объективы камер. 

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Инсайдер уверяет, что такая видеокарта не просто существует, но и уже проходит тесты. Точных её характеристик нет, но 16 Гб памяти выглядят внушительно. Предположительно, данная модель может быть создана для конкуренции с GeForce RTX 3080, в то время как настоящий NVIDIA Killer может потягаться за трон с RTX 3090. Если AMD удастся сделать её энергоэффективной, подняв тактовые частоты графического чипа, то нас может ждать настоящих хит. Как видите, мнения абсолютно противоположны. Каждая из сторон приводит убедительные доказательства, а рассудит всех, как всегда, доктор Лиза Су. 

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