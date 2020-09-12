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Если заглянуть в обычный российский магазин, то можно убедиться, что одна из наиболее недорогих моделей GeForce RTX 2080 Ti стоит больше 1 300 долларов. Что важно, это после всех скидок, возникших на фоне анонса следующего поколения RTX 3000-й серии. Многие фанаты NVIDIA уже начали копить на новенький флагман, как вдруг пришли плохие вести: производитель заявил, что видеокарты будут в дефиците, а значит можно на время забыть о покупке мощной карточки по выгодной цене.

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Одним словом: хороших новостей всё меньше и меньше. И вот на этом фоне появились точные сведения о том, сколь выгодна новая GeForce RTX 3080 в майнинге. Известно, что видеокарты AMD первыми становятся жертвами ненасытных майнеров. Это и неудивительно, ведь Radeon RX 5700 XT обеспечивает до 45 MH/s, в то время как более дорогая RTX 2080 в среднем дотягивает до 30 MH/s. Здесь нужно уточнить, что алгоритмы добычи постоянно корректируются, и в данном материале представлены наиболее актуальные данные.

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Итак, несколько шахтёров подтвердили, что GeForce RTX 3080 обеспечивает невероятные 80 MH/s. Мало того, это карта в стоке, без каких-либо манипуляций, а значит, при правильной настройке модели от партнёров компании, можно получить все 90 MH/s. Ясно, что ничего хорошего это не сулит, ведь рыба ищет где глубже, а шахтёр – лучшее соотношение между стоимостью видеокарты – её производительностью, и уровнем добычи криптовалюты.

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Что же, неудивительно, что NVIDIA заговорила о дефиците. Скорее всего майнеры разберут новые видеокарты ещё до того, как они попадут на полки магазинов. Кстати, сегодня поступила информация, что GeForce RTX 3070 задержится до второй половины октября. О менее дорогих представителях Ampere и говорить нечего. Увидеть их раньше конца года нам не удастся.