Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Мы уже знаем, что первые несколько месяцев NVIDIA будет испытывать проблемы с поставками новой линейки видеокарт. На самом деле линейка в данном случае слишком громко сказано, ведь вначале выйдет всего несколько моделей, а уже к концу года или началу следующего подтянутся менее производительные решения. Эксперты полагают, что ожидать низких цен на новую GeForce RTX 3080 не стоит. Хотя, они всё равно будут ниже текущего флагмана RTX 2080 Ti, предлагая повышенную производительность.

реклама

На этом фоне можно констатировать резкое снижение цен на некоторые модели у российских продавцов. Например, Citilink предоставляет скидку на два флагмана RTX 2080 Ti до 13 000 рублей. Давайте как следует рассмотрим оба варианта. Первая модель произведена компанией Asus. Она имеет повышенную тактовую частоту до 1590 МГц, что обеспечивает ей преимущество в играх перед референсными решениями. Данная карта стоит 115 590 рублей, что на 13 000 дешевле недавней цены в 128 930 рублей. Поторопитесь, видеокарта действительно стоящая, в итоге на складе осталось всего две единицы.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Модель от MSI заметно дешевле. Сегодня её можно взять за 102 290 рублей, что 11 000 дешевле её недавней цены 113 700 рублей. Что любопытно, она способна обеспечить ещё более высокие тактовые частоты – 1755 МГц. Данная модель есть в наличии, но её активно раскупают. Напомним, видеокарты серии GeForce RTX 2080 Ti имеют 11 ГБ памяти GDDR6, работающей на частоте 14 000 МГц на 352-битной шине. Графический чип создан на основе 12-нм техпроцесса.

реклама



