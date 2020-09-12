Многие ресурсы уже пообещали опубликовать полноценные обзоры видеокарт GeForce RTX 3080 четырнадцатого сентября, но на страницах официального форума NVIDIA представитель компании заявил, что видеокарты GeForce RTX 3080 Founders Edition станут героями обзоров не ранее 16 сентября.

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Источник изображения: NVIDIA

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Другая новость имеет приятный характер – определена дата начала продаж GeForce RTX 3070. Видеокарты этой модели поступят в продажу 15 октября. Если не считать пока обсуждаемую только на уровне слухов GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060, это будет самый доступный представитель архитектуры Ampere в игровом сегменте. Напомним, что рекомендованная для России розничная цена GeForce RTX 3070 составит 45 490 рублей.