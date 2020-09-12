Xiaomi Redmi Note 10 Pro станет одним из самых мощных и высокотехнологичных смартфонов на рынке – процессор уровня Snapdragon 855, 8 Гб памяти и 120 Гц дисплей
Слухи о новом поколении Redmi Note 10-го поколения ходят давно. После нескольких больших утечек стало известно, что он получит мощный процессор Dimensity 820 производства MediaTek, который позволит достичь в играх уровня флагманов 2018 года (Snapdragon 855). Кроме того, он впервые получит 8 Гб памяти. Ложкой дёгтя может стать та же 48 Мп камера, что и в модели девятого поколения. Сегодня стали известны ещё более любопытные факты.
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Итак, будут выпущены как минимум две модели: Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Первая, как и указывалось, будет оснащаться Dimensity 820, вторая чипом Snapdragon 732G. Сообщается, что это может быть, как 4G, так и 5G версия. Есть мнение, что 5G может стать эксклюзивной для китайского рынка. На самом деле это не будет какой-то проблемой, ведь в большей части регионов данная технология мало представлена. В то время как в Китае пользователей высокоскоростным интернетом уже 80 миллионов.
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Что странно, процессор Dimensity 820 гораздо быстрее Snapdragon 732G. Как Xiaomi будет пояснять покупателям более дорогих Redmi Note 10 Pro отставание в произвольности, неясно. Возможно, им в этом поможет новый дисплей. Инсайдеры уверяют, что модель Redmi Note 10 Pro будет оснащена 120-Гц дисплеем размером 6.67 дюймов. Если принять во внимание увеличенную производительность чипа и 8 Гб памяти, то становится очевидно, что в 2020 году всех покупателей ждёт большой прорыв, которого не было никогда.
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