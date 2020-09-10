Новые процессоры Intel по нормам 5-нм техпроцесса выйдут гораздо раньше заявленных сроков – производство идёт с опережением графика
На дворе 2020 год, а Intel всё ещё производит процессоры по 14-нм техпроцессу. Ясно, что текущая архитектура получались у синих крайне удачной, поскольку она позволяет не только достигать повышенных тактовых частот, но и опережать AMD по многим показателям, несмотря на то, что красные имеют в арсенале 7-нм техпроцесс.
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В обозримом будущем никаких изменений не будет. 11-е поколение всё также будет основано на 14-нм техпроцесса, ну а дальше всё сложно. В 2021 году ожидается новая архитектура Alder Lake, которая должна принести в настольный сегмент 10-нм технологии. Предполагается, что они получат необычную компоновку big.LITTLE, но об этом также известно мало.
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Если верить отчётам JPMorgan, то скоро у Intel всё наладится. Не то, чтобы вот прямо всё, но 5-нм процессоры они начнут выпускать уже в начале 2022 года. Есть один нюанс: производиться они будут на заводах TSMC. Что любопытно, видеокарты Intel HP Xe также будут производиться на мощностях тайваньской компании по семи или шести нанометровым технологиям. Немаловажно и то, что партнёрство развивается с опережением графика, поскольку инженеры Intel оканчивают проектировку ленточных накопителей для новых процессоров по 5-нм техпроцессу. Первые прогнозы сулили запуск линий не раньше конца 2022 года. Вполне возможно, что мы увидим новые технологичные чипы даже раньше первой половины 2022 года.
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