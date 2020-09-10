Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На дворе 10 сентября. Судя по всему, дешёвых видеокарт NVIDIA следующего поколения не будет. Первые европейские цены оказались значительно дороже рекомендованных. Так, GeForce RTX 3080 жителям Европы обойдётся в 900 долларов, а флагманская RTX 3090 и вовсе ушла за 2 000 вечнозелёных. Некоторые эксперты уверяют, что это всё равно выгодно, ведь RTX 2080 Ti до си пор стоит 1 500 долларов. Может и так, вот только мы явно ожидали не таких цен.

реклама

Единственная надежда на AMD, но пока говорить всерьёз об игровых возможностях Big Navi слишком рано, да и прошлый опыт напоминает, что красные могут снова выпустить середняк для конкуренции с RTX 3070. Есть мнение, что текущее поколение может и вовсе не подешеветь, поскольку его уже начали медленно выводить с рынка. Точных данных на этот счёт нет, ведь даже крупные поставщики не понимают, почему срок поставки RTX 2060 Super превышает 10 дней.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

На фоне всего этого, ребята с сайта GECID решили выяснить, сколько сегодня будет стоить игровая сборка, которая способна тянуть все проекты. Никаких компромиссов и снижения качества картинки. Все тесты проведены в 1080р, но большую часть игр можно запускать и в 4К. В этом случае придётся установить графику на средне-высокие. Такова реальность, у NVIDIA пока нет видеокарты, способной запускать самые требовательные игры на максимальных настройках в 4К. Итак, давайте посмотрим сборку и изучим её результаты:

Процессор : Core i7-10700K

: Core i7-10700K Материнская плата: игровая модель на чипсете Z490

плата: игровая модель на чипсете Z490 ОЗУ : 2x8 Гб, работающих на тактовой частоте DDR4-4000

: 2x8 Гб, работающих на тактовой частоте DDR4-4000 Видеокарта : GeForce RTX 2080 Super

: GeForce RTX 2080 Super Дополнительно: мощная система жидкостного охлаждения, блок питания класса «Платина», и быстрый твердотельный накопитель на 2 Тб.

реклама

реклама

Как видите, единственная игра, в которой возникли проблемы – это Horizon: Zero Dawn. Здесь нужно помнить, что перед вами кривой порт, который пока не обрёл необходимой стабильности. Возможно, через какое-то время разработчики выпустят необходимые патчи, повышающие производительность. Что до остальных игр, то всё просто отлично. А теперь вопрос цены: данная сборка обошлась ребятам в 3 500 долларов. Ясно, что можно взять попроще блок питания, вместо Core i7-10700K и дорогой материнской платы поставить Ryzen 7 3700Х, также отказавшись от водяного охлаждения, которое приносит несколько fps. Это снизит конечную стоимость не мене, чем на 1 000 долларов, а при правильном подходе позволит получить практически столько же кадров в секунду.

реклама



