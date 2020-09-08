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Согласно последним слухам, PlayStation 5 получит полную обратную совместимость с консолями Sony предыдущих поколений. Это значит, что на старте покупатели смогут рассчитывать на доступ к тысячам популярных игр и старым эксклюзивам. Сообщается, что за это придётся заплатить 15 долларов в месяц, а игры будут доступны из облака. Что же, это серьёзная заявка. По всей видимости руководство Microsoft обеспокоено высоким рейтингом ожидания японской приставки. Возможно, именно поэтому в последние несколько дней в сети снова начали курсировать слухи о Xbox Series X.

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Сегодня сразу несколько надёжных источников объявили финальные цены на игровую приставку от Microsoft. Итак, бюджетный вариант Xbox Series S обойдётся покупателям в 299 долларов, а стандартная версия – Xbox Series X оценена в 499 долларов. Совсем недавно в сети появилась информация от европейского ритейлера, указавшего цены в 599 евро за новую PlayStation 5. Если игровая приставка от Microsoft окажется на 100 долларов дешевле, это может дать ей шанс на отличные продажи. О более дешёвой Xbox Series S нечего и говорить. Многие захотят купить новую консоль, поддерживающую все современные игры в 1080р.

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Одновременно с этим появились изображения с дизайном обеих версий. Младшая немного смахивает на дешёвый вентилятор. Вполне возможно, что был выбран неудачный ракурс. Изучить обе консоли можно на небольшом видео. Что любопытно, у американских покупателей будет возможность взять приставки в аренду по условиям сервиса Microsoft Xbox All Access. За младшую версию придётся заплатить 25 долларов в месяц. Старшая вам обойдётся в 35 долларов за этот же временной период.



Что до даты начала продаж, то она пока размыта. Теоретически, это должен быть День Благодарения в США. Проблема заключается в том, что Sony также ориентируется на эту дату. Инсайдеры полагают, что продажи Xbox Series X и Series S стартуют раньше, но точной информации на этот счёт не могут предоставить.