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Другое

Изучаем игровую производительность GeForce RTX 3070 – тесты новой видеокарты до её появления в магазинах от Benchmark

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Если отталкиваться от официальных тестов NVIDIA, то легко сделать простые выводы: новые видеокарты на архитектуре Ampere окажутся не только гораздо быстрее, но и дешевле текущего поколения. Предположительно, GeForce RTX 3080 за 700 долларов обходит RTX 2080 Ti на 80%. Вполне возможно, что разница в играх без трассировки лучей будет меньше, но производитель об этом умолчал. Как оказалось, многих геймеров интересует видеокарта RTX 3070, стоимость которой стартует с 500 долларов. Это позволит собрать быструю игровую систему, способную обеспечить даже в 4К комфортный гейминг. 

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Точных сведений насчёт её производительности нет. Однако многие эксперты полагают, что она будет соответствовать нереференсной RTX 2080 Ti, которая имеет повышенную тактовую частоту и разогнанную память. Спорить с подобной логикой сложно, но вполне возможно, что найдутся те, кто окажется несогласен со столь простыми выводами. Оставляйте свои замечания в комментариях. Главное, чтобы они были подкреплены логичными доводами, а не просто базировались на ощущениях. Итак, ребята с Ютуб-канала Benchmark провели тестирование, выяснив, на что способна новая RTX 3070 здесь и сейчас.

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Отметим, что они уже провели два эксперимента. Первый с процессором Intel Core i7-10700K, а второй – с процессором AMD Ryzen 5 3600X. Мы предлагаем нашим читателям ознакомиться только с первым вариантом, поскольку данные примерно одинаковы и их легко экстраполировать и на другие чипы с небольшой поправкой производительности. Для симуляции нового графического процессора использовалась карта MSI Gaming GeForce RTX 2080 Ti 11GB. Все тесты проводились в 4К на максимальных настройках графики, что соответствует уровню видеокарты в 2020 году.

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Как видите, все игры работали на стабильных 60 кадрах в секунду. Значит ли это, что именно так будет функционировать новая RTX 3070, неизвестно. В любом случае уже через год подобной производительности будет недостаточно для игр следующего поколения. Ясно, что в рукаве у зелёных припасена RTX 3070 Ti, но это отдалённая перспектива, которая заготовлена для противостояния с Big Navi. 

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t-dirt
12:10
между ртх3070 и ртх3060. фиксед.
Партнёры AMD в этом году не успеют выпустить собственные версии видеокарт поколения RDNA 2
Listoman
12:09
Он не добрый, он умный. Низкие цены - отсутствие хейта. При этом малое кол-во чипов 30 серии, то есть рост цен из-за дефицита)
Партнёры AMD в этом году не успеют выпустить собственные версии видеокарт поколения RDNA 2
Listoman
12:08
Не путай причину и следствие. У нвидки дефицит, так как амуда ещё ничего не сказала про свои бигмаки)
Партнёры AMD в этом году не успеют выпустить собственные версии видеокарт поколения RDNA 2
jugador
12:07
3070 simulated on 2080 ti ))) Напоминает анекдот: «Вот все говорят: «Карузо! Карузо!» А я послушал – так ничего особенного» – «Вы слышали Карузо?!» – «Нет. Мне Рабинович напел».
Изучаем игровую производительность GeForce RTX 3070 – тесты новой видеокарты до её появления в магазинах от Benchmark
supreme-thx
12:06
все верно, но кто или что такое моргенштерн? так вроде немецкий меч назывался
Компьютер в столе своими руками - жидкостное охлаждение и топ комплектующие
t-dirt
12:04
а потом ты просыпаешься.
Новый флагман AMD – Big Navi может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080 – подробности о техпроцессе и медленной памяти GDDR6
supreme-thx
12:04
я требую добавления еще одной звезды для таких вот материалов. это 6!
Компьютер в столе своими руками - жидкостное охлаждение и топ комплектующие
t-dirt
12:03
о, фантазии рождённого из задницы подъехали.
Новый флагман AMD – Big Navi может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080 – подробности о техпроцессе и медленной памяти GDDR6
wolfy81
12:03
ему в экселе не разрешают "самостоятельностью" заниматься.
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
LoL
12:03
Вот тебе с сайта микрон) https://www.micron.com/products/ultra-bandwidth-solutions/gddr6x Подскажи чем упарываешся.
Новый флагман AMD – Big Navi может оказаться гораздо медленнее GeForce RTX 3080 – подробности о техпроцессе и медленной памяти GDDR6
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