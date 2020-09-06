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Если отталкиваться от официальных тестов NVIDIA, то легко сделать простые выводы: новые видеокарты на архитектуре Ampere окажутся не только гораздо быстрее, но и дешевле текущего поколения. Предположительно, GeForce RTX 3080 за 700 долларов обходит RTX 2080 Ti на 80%. Вполне возможно, что разница в играх без трассировки лучей будет меньше, но производитель об этом умолчал. Как оказалось, многих геймеров интересует видеокарта RTX 3070, стоимость которой стартует с 500 долларов. Это позволит собрать быструю игровую систему, способную обеспечить даже в 4К комфортный гейминг.

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Точных сведений насчёт её производительности нет. Однако многие эксперты полагают, что она будет соответствовать нереференсной RTX 2080 Ti, которая имеет повышенную тактовую частоту и разогнанную память. Спорить с подобной логикой сложно, но вполне возможно, что найдутся те, кто окажется несогласен со столь простыми выводами. Оставляйте свои замечания в комментариях. Главное, чтобы они были подкреплены логичными доводами, а не просто базировались на ощущениях. Итак, ребята с Ютуб-канала Benchmark провели тестирование, выяснив, на что способна новая RTX 3070 здесь и сейчас.

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Отметим, что они уже провели два эксперимента. Первый с процессором Intel Core i7-10700K, а второй – с процессором AMD Ryzen 5 3600X. Мы предлагаем нашим читателям ознакомиться только с первым вариантом, поскольку данные примерно одинаковы и их легко экстраполировать и на другие чипы с небольшой поправкой производительности. Для симуляции нового графического процессора использовалась карта MSI Gaming GeForce RTX 2080 Ti 11GB. Все тесты проводились в 4К на максимальных настройках графики, что соответствует уровню видеокарты в 2020 году.

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Как видите, все игры работали на стабильных 60 кадрах в секунду. Значит ли это, что именно так будет функционировать новая RTX 3070, неизвестно. В любом случае уже через год подобной производительности будет недостаточно для игр следующего поколения. Ясно, что в рукаве у зелёных припасена RTX 3070 Ti, но это отдалённая перспектива, которая заготовлена для противостояния с Big Navi.

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