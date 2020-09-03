Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней Дженсен Хуанг провёл презентацию новых видеокарт GeForce RTX 3000-й серии. Первые тесты говорят о двукратном приросте fps в режиме трассировки лучей, которого удалось получить даже на видеокарте RTX 3080 по сравнению с RTX 2080 Ti. Поскольку анонс длился менее 40 минут, а информации было слишком много, представители NVIDIA решили ещё раз ответить на самые ключевые вопросы, которые беспокоят геймеров.

реклама

Давайте начнём с самого главного: мы всё не так поняли. На самом деле никакого подорожания нет. Наоборот, зелёные совершили настоящий подвиг, сбросив цены чуть ли не в 2 раза. Не верится? А зря. По мнению NVIDIA, флагманская RTX 3090 пришла на смену Titan RTX. Вот вам и первая экономия, ведь два года назад вторая стартовала с отметки 3 000 долларов. Но это далеко не всё. Настоящим флагманом линейки будет RTX 3080, а его цена, как известно, стартует с 700 долларов. Это значит, что, по сравнению с прошлым поколением, у нас налицо скидка в 500 долларов.

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Что важно, RTX 3080 не просто сменит текущий флагман RTX 2080 Ti, но и окажется от 50 до 80% быстрее его в различных задачах. Не стоит сбрасывать со счетов драйвера, которые могут накинуть новинке несколько десятков процентов. Главные же преимущества лежат в области трассировки лучей, где RTX 3080 показала 2-кратный прирост производительности. Проще говоря, знание правильного позиционирования позволяет нам понять, что в новом поколении произошло значительное снижение цены на флагманские видеокарты.

реклама

NVIDIA уверяет, что RTX 3080 позволит запускать любые современные игры в 4К@60fps. Это значит, что все проблемы геймеров будут решены как минимум на год. А там и до RTX 3080 Ti рукой подать. Не говоря уже о конкурентах, ведь AMD грозилась выпустить сверхмощную Big Navi уже во второй половине текущего года. Полное интервью читайте в оригинальном материале.