Выясняем, есть ли разница между 12-ядерным Ryzen 9 3900X и 4-ядерным Ryzen 3 3300X в современных играх – выбор оптимального геймерского процессора от Benchmark
Представьте себе простую ситуацию: вы планируете купить новый системный блок или же обновить текущую конфигурацию. На самом деле выбор оптимальных комплектующих занимает дни и даже недели. Нужно изучить все за и против, ознакомившись с тестами в интернете. Можно, конечно, воспользоваться помощью знакомых, которые точно знают, что лучше всего взять Intel подороже, ведь это реальный бренд, который уважают все пацаны вашего района. А можно подумать головой и остановиться на процессорах AMD.
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Именно это нам предлагают сделать ребята с Ютуб-канала Benchmark. Так, они взяли 4 актуальных процессора: Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X и Ryzen 3 3300X и протестировали их в семи популярных играх. Главная задача состояла в том, чтобы понять, есть ли разница в играх между самым дорогим 12-ядерником и 4-ядерным бюджетником. Заранее отметим, что авторы не предполагают, что компьютер будет использоваться для рендеринга, а значит цель: подобрать недорогую комплектацию по максимально низкой цене.
Тестовый стенд: материнская плата на базе чипсета Х570; 2Х16 Гб ОЗУ DDR4 с тактовой частотой 3600 МГц; видеокарта GeForce RTX 2070 SUPER. Все игры работали в разрешении 1080р. Обычно мы делаем результаты в виде диаграммы, но в данном случае она неуместна, поскольку переменных слишком много, что будет сложно для восприятия. Давайте изучим табличку ниже.
|
Game\CPU
|
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Ryzen 9 3900X
|
Ryzen 7 3700X
|
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Ryzen 5 3600X
|
Ryzen 3 3300X
|
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Shadow of the Tomb Raider
|
127
|
124
|
119
|
113
|
Need For Speed Heat
|
94
|
93
|
92
|
89
|
Assassin's Creed Odyssey
|
98
|
98
|
97
|
95
|
Horizon Zero Dawn
|
111
|
111
|
110
|
98
|
The Witcher 3
|
192
|
191
|
191
|
190
|
World War Z
|
162
|
161
|
161
|
159
|
Battlefield V
|
138
|
138
|
138
|
132
Давайте начнём с самого недорогого Ryzen 3 3300X. На самом деле разница между ним и старшими моделями минимальна. Если у вас проблемы с бюджетом, данный чип обеспечит вам стабильные fps в любой игре. Он ненамного уступает старшим братьям, поэтому может рекомендоваться для базовой сборки. Главное не забыть об игровой видеокарте. Идеальным выбором будет 6-ядерный Ryzen 5 3600X и младшая версия – Ryzen 5 3600. Они обладают неплохим игровым потенциалом, а главное – вообще не отстают от 8-ядерных и 12-ядерных моделей по производительности. Ясно, что в синтетике и рендеринге между ними пропасть, вот только в данном случае это преимущество не окупится, ведь речь шла исключительно о геймерской сборке.
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