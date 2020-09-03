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Очень часто мы можем встретить мнение, что 8-ядерный процессор Ryzen 7 3800X бесполезен. Он ненамного быстрее младшей версии Ryzen 7 3700X, но стоит гораздо дороже. Это вызвало продолжительные дискуссии на тему того, зачем AMD вообще выпустила такой камень, и кто в здравом уме станет его брать, если разницы нет. На самом деле разница есть. Назвать её существенной нельзя, но благодаря высоким тактовым частотам и повышенному значению TDP с 65 до 105 Вт старшая версия обладает гораздо более серьёзным разгонным потенциалом.

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Недавно на Amazon появилось интересное предложение: новый Ryzen 7 3800X подешевел на 80 долларов, что позволило ему сравняться по цене с младшей моделью – Ryzen 7 3700X. Ясно, что любой разумный покупатель выберет более продвинутый камень, ведь ещё никогда определиться с тем, какой из двух процессоров взять, не было так легко.

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Отметим, что подобная скида доступна лишь для американских покупателей. Нам, к сожалению, пока огромные скидки не светят. Если заглянуть в российскую розницу, то можно встретить Ryzen 7 3700X за 28 тысяч рублей, а на старшую модель за 30 600 рублей. Разница не столь велика, но немного превышает рекомендованную производителем цену.