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Совсем недавно мы видели большое снижение стоимости игрового процессора Core i7-9700KF, который внезапно подешевел на 196 долларов. Акция на Amazon уже окончилась, процессоры распроданы, а счастливчики уже радуются обновлённой системе на базе геймерского 8-ядерного чипа. Как оказалось, когда кончается одна распродажа – начинается другая.

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Так, сегодня стало известно о скидке на не мене интересный процессор – Core i7-9700F, который может похвастать полноценными 8-ю ядрами и тактовой частотой в режиме буста до 4.7 ГГц. Поскольку перед нами чип без литеры «К» в названии – у него полностью заблокирован множитель, что не позволяет добиться боле высоких тактовых частот. Однако, это также означает, что вы можете взять недорогую материнскую плату, сэкономив деньги для покупки игровой видеокарты.

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Сегодня на Amazon Core i7-9700F стоит 280 долларов. Это одна из наиболее интересных цен за долгое время, а итоговая скидка составила 111 долларов. К сожалению, подобная информация не актуальная для покупателей из России, но раз уж столь крупный ритейлер за неделю устраивает вторую распродажу, есть вероятность, что скидки дойдут и до нас. Тем более, что после анонса новых видеокарт GeForce RTX 3000-й серии нас ждёт новый виток снижения стоимости на модели текущего поколения. Это может подстегнуть продажи процессоров, позволив продавцам расщедриться на скидки.