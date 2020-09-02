Игровой 8-ядерный процессор Core i7-9700KF подешевел на 111 долларов – 4.7 ГГц и высокая игровая производительность по выгодной цене
Совсем недавно мы видели большое снижение стоимости игрового процессора Core i7-9700KF, который внезапно подешевел на 196 долларов. Акция на Amazon уже окончилась, процессоры распроданы, а счастливчики уже радуются обновлённой системе на базе геймерского 8-ядерного чипа. Как оказалось, когда кончается одна распродажа – начинается другая.
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Так, сегодня стало известно о скидке на не мене интересный процессор – Core i7-9700F, который может похвастать полноценными 8-ю ядрами и тактовой частотой в режиме буста до 4.7 ГГц. Поскольку перед нами чип без литеры «К» в названии – у него полностью заблокирован множитель, что не позволяет добиться боле высоких тактовых частот. Однако, это также означает, что вы можете взять недорогую материнскую плату, сэкономив деньги для покупки игровой видеокарты.
Сегодня на Amazon Core i7-9700F стоит 280 долларов. Это одна из наиболее интересных цен за долгое время, а итоговая скидка составила 111 долларов. К сожалению, подобная информация не актуальная для покупателей из России, но раз уж столь крупный ритейлер за неделю устраивает вторую распродажу, есть вероятность, что скидки дойдут и до нас. Тем более, что после анонса новых видеокарт GeForce RTX 3000-й серии нас ждёт новый виток снижения стоимости на модели текущего поколения. Это может подстегнуть продажи процессоров, позволив продавцам расщедриться на скидки.
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