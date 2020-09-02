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Геймеры массово избавляются от видеокарт GeForce RTX 2080 Ti – цены стартуют с 450 долларов против 1 200 в магазине

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Вчера состоялась презентация видеокарт нового поколения от NVIDIA. Пожалуй, этого события ждали последние полгода. Геймеры с вниманием следили за всем, чем готов был поделиться Дженсен Хунаг, так и не получив ответы на некоторые вопросы. Главное, что удалось узнать – продажа новинок стартует уже 17 сентября, а новая RTX 3080 за 699 долларов превосходит текущего флагмана – RTX 2080 Ti в сценариях связанных с трассировкой до двух раз. 

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Насколько RTX 3080 окажется быстрее в большинстве игр без активации волшебных лучей, пока неясно. Предположительно, это будет не более 30%, что также довольно неплохо. Казалось бы, самое время запастись терпением, но есть такая категория геймеров, которые предпочитают нагнетать обстановку, впадая в истерику при любом подходящем и неподходящем моменте. Так случилось и на этот раз.

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Как сообщается, вторичный рынок наводнили флагманские видеокарты. Наиболее активны владельцы RTX 2080 Ti, желающие побыстрее избавиться от устаревающего на глазах флагмана. Что любопытно, ещё недавно наблюдалось подорожание таких карт в магазинах по всему миру, что связывали с активностью майнеров и остановкой производства. Сейчас же предложения опустились ниже 500 долларов.

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Как будет развиваться ситуация дальне, пока неясно. Будем надеяться, что это позитивно повлияет на магазины, которые также скинут цены как на флагманские модели, так и на менее дорогие RTX 2080 и RTX 2070. Вполне возможно, что волна недорогих видеокарт на вторичке быстро иссякнет, не оказав должного влияния ни на рынок б.у., ни на розницу

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Геймеры массово избавляются от видеокарт GeForce RTX 2080 Ti – цены стартуют с 450 долларов против 1 200 в магазине
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10:35
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Ну ты сравни стоимость кинетика и хуявея. Разница в несколько раз отличается.
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10:34
Хуанг как всегда - "RTX 2080 Ti в сценариях связанных с трассировкой до двух раз. " и так по всем картам лил. По итогу чистая производительность чипа пока мы не видели :) единственное он опустил ценик...
Геймеры массово избавляются от видеокарт GeForce RTX 2080 Ti – цены стартуют с 450 долларов против 1 200 в магазине
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