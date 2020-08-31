Цена 8-ядерного Core i7-9700KF снизилась на 196 долларов – оптимальный игровой процессор по самой низкой цене с начала продаж
8-ядерный Core i7-9700KF является одним из наиболее интересных вариантов для тех, кто планирует построить высокопроизводительную игровую систему. Его главной фишкой по праву считается высокая тактовая частота, которая позволяет ему не отставать даже от самых мощных и современных 10-ядерных процессоров Intel 10-го поколения. Мало того, он ещё и выгоден, ведь благодаря отсутствию встроенной графики данный камень никогда не был слишком дорог. Одновременно с этим он имеет полностью разблокированный множитель, что позволяет получить немалый буст на соответствующих материнских платах.
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Время от времени некоторые крупные ритейлеры устраивают распродажи, предлагая данный процессор со скидками. Сегодня на Amazon его можно купить по действительно очень низкой цене. Продавец сообщает, что скидка достигла 196 долларов исходя из его начальной стоимости в 515 долларов. Ясно, что Core i7-9700KF никогда столько не стоил, но это никак не умаляет того факта, что конечная цена в 319 долларов действительно самая низкая с начала продаж.
Напомним, перед нами 8-ядерный процессор, получивший базовую тактовую частоту в 3.6 ГГц и способный работать в режиме буста на 4.9 ГГц. Он неплохо гонится, позволяя достичь 5.1 ГГц на воздухе и ещё больше при наличии водяной системы охлаждения. В синтетических тестах и сложных задачах типа рендеринга и 3D-моделирования он уступает недорогим конкурентам из стана AMD, но превосходит их на голову в игровых дисциплинах.
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