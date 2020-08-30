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В последнее время на нашем сайте стало модным рассказывать о своём компьютере. Скажем честно: на некоторые из системников без слёз и не взглянешь, другие поражают нелогичным подходом к сборке. Хотя, может быть, это мне только так кажется. Как бы там ни было, сегодня обойдёмся без критики. Раз уж каминг-аут стал новым трендом Overclockers, то я немного познакомлю вас с моей рабочей машиной. Главное же, я расскажу о том, какой компьютер планирую купить, и когда это случится. Приступим.

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В моём доме несколько компьютеров. Один из них игровой, который используется исключительно для игр. Второй боле напоминает рабочую лошадку, так как к нему подключён принтер и именно с него я пишу. Заранее ожидая вопросов отвечаю: он находится в тихой комнате, где мне не мешают. Игровой стоит в зале, где сосредоточиться просто нереально. В доме есть несколько ноутбуков. Один из них мой. Он построен на недорогом процессоре Ryzen 3 3300U и имеет 8 Гб памяти с SSD на 512 Гб. Одним словом, простенький девайс для путешествий и разъездов с 15.6-дюймовым IPS-дисплеем от HP. Можно было взять что-то получше, но ноутбуки – это не моё. Мне неудобно на них играть и смотреть фильмы. Так что брать геймерский вариант было нецелесообразно.

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Мой игровой компьютер построен на базе процессора Intel Core i7-7700К. Вначале я хотел поставить систему водяного охлаждения, но решил, что потратить ещё 150 долларов - это уде перебор. В итоге был взят у знакомого абсолютно бесплатно неплохой кулер, который я год назад заменил на be quiet! DARK ROCK 4. Первое время данный камень у меня работал на тактовой частоте 4.4 ГГц, а после установки нового кулера зажил на стабильных 4.8 ГГц. Из чистого любопытства я разгонял свой Core i7-7700 до 5.1 ГГц при помощи водянки моего соседа, но прирост производительности оказался на уровне 5%, что снова остановило меня от покупки системы водяного охлаждения.

В качестве видеокарты последние несколько лет у меня трудилась GeForce GTX 1070 Ti. Полгода назад мне предложили взять новую RTX 2070 Super на 150 долларов дешевле, чем она стоит в магазинах. Постоянные читатели помнят, что я об этом уже рассказывал. Судя по всему, с карты не уплачен НДС и таможенный взнос. К сожалению, ни один производитель видеокарт, ОЗУ и других комплектующих не спонсирует мои блоги, поэтому я опущу полное название карточки и других составляющих моего ПК. Карта трудится на стоковых (заводской разгон) 1800/14000 МГц, что для меня вполне достаточно, поскольку играю я на мониторе с разрешением 2К. Трассировку лучей включаю редко. Из остальных комплектующих: плата на Z270, 2х8 Гб ОЗУ, которые работают в штатном режиме, несколько SSD, один из которых для системы – на 128 Гб, а второй для игр – на 1 Тб.

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Всё это меня пока устраивает. Но это не значит, что я не думаю об апгрейде. Именно поэтому мы и поговорим о том, какой компьютер я хочу. Здесь всё сложно. Если бы мне кто сегодня дал тысячу долларов, я бы взял Core i7-10700, оставив видеокарту. Увы, тысячу мне просто так никто не даст, а уговаривать жену, что мне нужен новый компьютер я пока не готов. Скорее всего, это просто безнадёжно, поэтому пока будем терпеть. Как долго я выдержу, сказать не могу. Давайте перейдём к хотелкам:

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Скорее всего я возьму процессор 12-го поколения от Intel. Там будет DDR5, PCI-E 4 и новая архитектура. По привычке я остановлюсь на не самом дорогом представителе. Скорее всего это будет Core i7-12700, если синие не поменяют названий. Как вы поняли, разгонять я его не буду, поскольку даже в стоке нового Core i7-10700 достаточно для моих задач. О видеокарте не спрашивайте. Мне моей на пару лет точно хватит, что будет дальше, как в тумане. Мне бы хотелось взять под систему новый SSD на PCI-E 4 и 32 Гб ОЗУ DDR5. Ещё поэтому придётся ждать апгрейда до 2022 года.

Вполне возможно, что я не выдержу так долго. Это значит, что уже в начале следующего года я могу заменить мой рабочий компьютер (буду играть с него в полной тишине) на новую сверхмощную сборку. Если это действительно произойдёт, то я прибегну к экспериментам. В качестве процессора я возьму Ryzen 4000-й серии. Скорее всего это будет 12-ядерный камень. Если уж экспериментировать с новой для меня платформой, то делать это с одним из лучших её представителей.

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Ещё более радикальным будет выбор видеокарты. Я надеюсь, что ребята из AMD выпустят свою Big Navi, которая будет способна конкурировать с лучшими представителями семейства NVIDIA 3000-й серии. Мой бюджет не потянет карту за 1 000 долларов, поэтому будем обходиться середнячком за 500-600. По поводу материнской платы сказать ничего не могу, а вот память я собираюсь погонять. Вряд ли я остановлюсь на дорогой двухранговой со сверхнизкими таймингами. Я просто не вижу смысла платить в несколько раз больше за то, что принесёт 5% производительности в отдельных тестах.

Как видите, я не слишком требователен к компьютеру. Меня не интересует красивый корпус и светодиодная подсветка. Также я не озабочен проблемой теплоотвода. Не сверлю дырки, не докупаю вентиляторы, а спокойно контролирую температуру, делая чистку раз в несколько месяцев, если это требуется. Мой системный блок стоит в специальном отделении в столе. Он почти беззвучен, что гораздо важнее ярких огоньков и эстетического удовольствия от созерцания нестандартного дизайна. До покупки нового компьютера, как вы поняли, пройдёт как минимум год. У меня ещё будет время подумать. Если знаете более оптимальную сборку – пищите. Сомнительно, что я к вам прислушаюсь, в любом случае – это может помочь другим читателям нашего сайта.