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Инсайдер назвал точные цены и дату начала продаж видеокарт NVIDIA Ampere 3000-й серии – GeForce RTX 3070 – 720 долларов и выше в референсном исполнении

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Видеокарты NVIDIA следующего поколения будут представлены уже в начале сентября. Предположительно, это сделает глава компании – Дженсен Хуанг лично. Ранее он уже обещал нам множество сюрпризов, и не верить ему у нас нет никаких оснований. За последнее время было несколько массовых утечек о предполагаемых технических характеристиках новых графических чипов. В данный момент нас интересуют исключительно цены, которые были названы китайским инсайдером.

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Начнём с наиболее производительной GeForce RTX 3090. Предположительно, она будет оценена в 13 999 юаней, что равняется 2 000 долларам. Это гораздо больше, чем сообщалось ранее. Напомним, предыдущие утечки указывали цену в  1 399 долларов за флагманскую модель. Также инсайдер указал, что она получит 24 Гб быстрой памяти GDDR6X. Далее идёт модель RTX 3080. Инсайдер сообщает, что цена на неё стартует с 7 999 юаней или 1 150 долларов. Если информация окажется верной, данная модель, как и её старшая версия, окажется недоступной 99% всех потенциальных покупателей. 

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Немного ниже RTX 3070, стоимость которой стартует с 4 999 юаней или 720 долларов. В связи с этим даже хорошо, что инсайдер не представил цены на младшую модель RTX 3060, поскольку после сверхдорогой RTX 2060 она может показаться просто золотой картой со стразами. Других данных о ценах нет. Как правило, инсайдеры сообщают, что сведения получены из проверенных источников. Верить им или нет, ваше право. Отметим, что это стоимость в варианте Founders Edition. 

GeForce RTX 3090
13 999 юаней
2 000 долларов
GeForce RTX 3080
7 999 юаней  1 150 долларов 
GeForce RTX 3070
4 999 юаней  720 долларов 


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Дополнительно источник скорректировал точную дату начала продаж. По его словам, продажи как минимум двух флагманов стартуют 12 сентября. В это сложно поверить, ведь до этого момента слишком мало времени, а мы видели лишь обрывочные картинки с видеокартами. В любом случае всё это станет известно уже очень скоро. 

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