NVIDIA не планирует выпускать видеокарту GeForce RTX 3080 Ti в 2020 году – официальный тизер и актуальная информация от инсайдеров
До анонса новых видеокарт NVIDIA меньше недели. Это значит, что слухи и утечки уже не столь фантастичны, как это было ещё месяц назад. Самое последнее, что могло удивить наших постоянных читателей – это 12-контакнтый разъём питания, который предполагает повышенное потребление энергии. Подобные сведения вызвали настоящую панику, ведь мало кому хочется обновлять ещё и блок питания. Сегодня NVIDIA выдала очередную порцию информации, развеяв некоторые слухи.
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Первое, что нужно знать: видеокарты NVIDIA следующего поколения не потребуют покупки нового блока питания. Инженеры компании сделали всё необходимое, чтобы вы могли получить максимум производительности при сохранении прежних показателей энергоэффективности. Это полностью официальная информация, но она актуальная для референсных моделей. Версии от партнёров могут отличаться по этому показателю. Далее известно, что 12-контактный разъём питания будет, но, судя по всему, он эффективнее чем 8+6-контактные вместе. Мало того, он будет подключаться перпендикулярно плате, что весьма необычно.
Следующая информация уже основана на слухах. Инсайдеры уточняют, что флагманом будет RTX 3090, а вот RTX 3080 Ti либо вообще не планируется, либо выйдет в 2021 году или позднее. Также подтверждено наличие 24 Гб памяти для этой карты и 10 Гб для RTX 3080. Посмотреть на официальный тизер NVIDIA можно на видео ниже. Никаких откровений там нет, но чувствуется, что ребята настроены серьёзно. Самое главное, чтобы цены не оказались такими, как предсказывают китайские инсайдеры.
К слову, 12-контактный разъём будет совместим с 8-контактным, а в комплекте с видеокартой положат переходник. Это позволит вам сразу же подключить вашу покупку к компьютеру без необходимости бегать по магазинам и радиорынкам.
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