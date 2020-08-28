4 флагмана HUAWEI 2018-2019-х годов получили стабильную прошивку EMUI 10.1 в Европе и других регионах
Как правило, первыми прошивки получают наиболее дорогие смартфоны. Эта практика не имеет границ и не является особенностью какого-либо бренда. Так действуют все. На самом деле здесь нет ничего удивительного, ведь производитель пытается получить лояльных клиентов. Если человек купил смартфон HUAWEI в 2018 году, то высока вероятность, что он последует своему выбору в 2020 или 2021 году.
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Если слишком долго поддерживать аппарат в актуальном состоянии, это может грозить недополученной прибылью, ведь пользователи будут всем довольны. Если же прекратить поддержку слишком рано, это вызовет недовольство, и рассчитывать на лояльность таких людей не придётся. Именно поэтому производители действуют по заранее установленному плану. Например, все флагманы HUAWEI 2018 года получат прошивку EMUI 10.1 в текущем году. Точно также на неё могут претендовать и середняки, а вот бюджетные модели – как повезёт.
Следующая версия прошивки – EMUI 11 будет доступна на несколько флагманов 2018 года и на большую часть популярных аппаратов года 2019. Всё логично и просто. Именно согласно этой стратегии HUAWEI выпустила обновление для нескольких флагманов 2018-2019-х годов: P30 Pro, P30, Mate 20 Pro и P20 Pro.
Прошивка распространяется волнами. Первые два аппарата получают новую версию в Индии. Третий в Европе и Канаде. Что любопытно, P20 Pro внезапно получил EMUI 10 в США. Ранее китайский производитель заблокировал рассылку для американских пользователей своих телефонов, но сегодня по неизвестным причинам разослал им самую последнюю сборку на предыдущей версии собственной оболочки.
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