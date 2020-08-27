Стабильная прошивка MIUI 12 вышла на 44 смартфона Xiaomi на ОС Android 10 – список телефонов и ссылки на закачку от 27 августа
Большинство владельцев смартфонов Xiaomi ничего не знает о том, каким образом происходит рассылка и создание прошивок. Именно поэтому они задают вопросы, не понимая, что китайский подход немного отличается от того, что мы ожидаем от привычных слов. Например, если вы увидели «стабильная» прошивка, это ещё не значит, что она стабильная. Этим словом называют любую прошивку, которая прошла закрытое бета-тестирование и теперь доступна широкой публике. Её не рассылают по воздуху, но она уже стабильная.
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Далее, «глобальная» прошивка не обаятельно является глобальной. Скорее всего он предназначена для китайских или индийских смартфонов, которые имеют не только китайский и английский язык, но и несколько десятков наиболее популярных региональных параметров. Подводных камней слишком много. В данном материале речь пойдёт о стабильной прошивке MIUI 12, которая доступна на ограниченное число смартфонов. Некоторые уже получили глобальные и региональные версии, но многие только выходят из стадии теста в Китае.
Это не значит, что прошивка сырая или нерабочая. Просто Xiaomi по каким-то причинам решила, что она ещё не готова. Инсайдеры указывают, что финальный вариант может почти ничем не отличаться от того, что доступно по ссылке. Если вы решили установить обновление раньше, чем оно будет официально доступно на ваш телефон, обязательно почитайте инструкцию, без неё велик шанс превратить ваш аппарат в кирпич.
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Redmi 10X
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Mi Note 3
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Mi 8 Lite
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Redmi Note 8 Pro
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Redmi 9
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Mi 9 Lite
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POCO F1
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Redmi Note 7
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Mi CC9
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Redmi 10X Pro
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Redmi Note 7S
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Mi Mix 2S
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Mi 10 Ultra
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Redmi K30 Pro
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Redmi K20 Pro
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Mi 9
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POCO F2 Pro
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Mi 9T Pro
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Redmi K30 Ultra
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Redmi Note 9
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Redmi 6 Pro
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Mi 10 Pro
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Redmi 10X 4G
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Mi Note 10
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Mi 9 Pro 5G
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Mi 10 Lite 5G
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Mi CC9 Pro
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Redmi 9A
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Mi Max 3
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Mi 10
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Redmi K20
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Mi Mix 3
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Mi 8 Explorer Edition
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Mi 9T
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Redmi K30 4G
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Mi 10 Youth Edition
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Mi 8
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POCO X2
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Mi Note 10 Lite Zoom
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Mi 8 Pro
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Redmi K30 5G
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Redmi Note 7 Pro
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Mi 9 SE
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Redmi K30i 5G
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Мы оставляем общую ссылку, дабы вы могли ещё раз подумать, нужна вам прошивка или нет. Скачивать стоит в таком порядке: лучше всего российскую версию. Если её нет, то можно взять европейскую, она больше приближена к нашим форматам прошивок. Далее следует глобальная. В ней вы найдёте русский язык, что крайне важно для большинства пользователей. Если доступна только китайская версия, и вас это не смущает – качайте её. Она имеет английский язык, который будет установлен в автоматическом режиме. Ссылка.
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