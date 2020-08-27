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Большинство владельцев смартфонов Xiaomi ничего не знает о том, каким образом происходит рассылка и создание прошивок. Именно поэтому они задают вопросы, не понимая, что китайский подход немного отличается от того, что мы ожидаем от привычных слов. Например, если вы увидели «стабильная» прошивка, это ещё не значит, что она стабильная. Этим словом называют любую прошивку, которая прошла закрытое бета-тестирование и теперь доступна широкой публике. Её не рассылают по воздуху, но она уже стабильная.

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Далее, «глобальная» прошивка не обаятельно является глобальной. Скорее всего он предназначена для китайских или индийских смартфонов, которые имеют не только китайский и английский язык, но и несколько десятков наиболее популярных региональных параметров. Подводных камней слишком много. В данном материале речь пойдёт о стабильной прошивке MIUI 12, которая доступна на ограниченное число смартфонов. Некоторые уже получили глобальные и региональные версии, но многие только выходят из стадии теста в Китае.

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Это не значит, что прошивка сырая или нерабочая. Просто Xiaomi по каким-то причинам решила, что она ещё не готова. Инсайдеры указывают, что финальный вариант может почти ничем не отличаться от того, что доступно по ссылке. Если вы решили установить обновление раньше, чем оно будет официально доступно на ваш телефон, обязательно почитайте инструкцию, без неё велик шанс превратить ваш аппарат в кирпич.

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Мы оставляем общую ссылку, дабы вы могли ещё раз подумать, нужна вам прошивка или нет. Скачивать стоит в таком порядке: лучше всего российскую версию. Если её нет, то можно взять европейскую, она больше приближена к нашим форматам прошивок. Далее следует глобальная. В ней вы найдёте русский язык, что крайне важно для большинства пользователей. Если доступна только китайская версия, и вас это не смущает – качайте её. Она имеет английский язык, который будет установлен в автоматическом режиме. Ссылка.