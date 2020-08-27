Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стабильная прошивка MIUI 12 вышла на 44 смартфона Xiaomi на ОС Android 10 – список телефонов и ссылки на закачку от 27 августа

[ ] для раздела Блоги
+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Большинство владельцев смартфонов Xiaomi ничего не знает о том, каким образом происходит рассылка и создание прошивок. Именно поэтому они задают вопросы, не понимая, что китайский подход немного отличается от того, что мы ожидаем от привычных слов. Например, если вы увидели «стабильная» прошивка, это ещё не значит, что она стабильная. Этим словом называют любую прошивку, которая прошла закрытое бета-тестирование и теперь доступна широкой публике. Её не рассылают по воздуху, но она уже стабильная. 

реклама

Далее, «глобальная» прошивка не обаятельно является глобальной. Скорее всего он предназначена для китайских или индийских смартфонов, которые имеют не только китайский и английский язык, но и несколько десятков наиболее популярных региональных параметров. Подводных камней слишком много. В данном материале речь пойдёт о стабильной прошивке MIUI 12, которая доступна на ограниченное число смартфонов. Некоторые уже получили глобальные и региональные версии, но многие только выходят из стадии теста в Китае. 

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Это не значит, что прошивка сырая или нерабочая. Просто Xiaomi по каким-то причинам решила, что она ещё не готова. Инсайдеры указывают, что финальный вариант может почти ничем не отличаться от того, что доступно по ссылке. Если вы решили установить обновление раньше, чем оно будет официально доступно на ваш телефон, обязательно почитайте инструкцию, без неё велик шанс превратить ваш аппарат в кирпич.

Redmi 10X 

реклама

Mi Note 3 

Mi 8 Lite

реклама

Redmi Note 8 Pro 

Redmi 9 

реклама

Mi 9 Lite

POCO F1 

Redmi Note 7 

Mi CC9 

Redmi 10X Pro 

Redmi Note 7S

Mi Mix 2S

Mi 10 Ultra

Redmi K30 Pro

Redmi K20 Pro 

Mi 9 

POCO F2 Pro 

Mi 9T Pro

Redmi K30 Ultra

Redmi Note 9 

Redmi 6 Pro

Mi 10 Pro

Redmi 10X 4G

Mi Note 10

Mi 9 Pro 5G

Mi 10 Lite 5G 

Mi CC9 Pro

Redmi 9A

Mi Max 3 

Mi 10

Redmi K20

Mi Mix 3 

Mi 8 Explorer Edition

Mi 9T 

Redmi K30 4G

Mi 10 Youth Edition

Mi 8 

POCO X2 

Mi Note 10 Lite Zoom

Mi 8 Pro

Redmi K30 5G

Redmi Note 7 Pro

Mi 9 SE 

Redmi K30i 5G

 


Мы оставляем общую ссылку, дабы вы могли ещё раз подумать, нужна вам прошивка или нет. Скачивать стоит в таком порядке: лучше всего российскую версию. Если её нет, то можно взять европейскую, она больше приближена к нашим форматам прошивок. Далее следует глобальная. В ней вы найдёте русский язык, что крайне важно для большинства пользователей. Если доступна только китайская версия, и вас это не смущает – качайте её. Она имеет английский язык, который будет установлен в автоматическом режиме. Ссылка.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
36
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
25
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 2
38
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
14
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
46
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
51
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
37
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
19

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 54
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 51
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 25
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
21 августа 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi раскрыла информацию о сроках обновления смартфонов Redmi Note 7, Redmi Note 8 и Redmi Note 8T до MIUI 12 на Android 10
13
Samsung Galaxy Note 20 Ultra рухнул в цене – Exynos 990, 120-Гц дисплей формата 3K, NFC, 108-Мп камера с поддержкой 8K и аккумулятор на 4500 мА*ч
8
69 смартфонов HUAWEI и honor получат прошивку EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 до конца 2020 года – список и сроки выхода
6
Два бюджетных смартфона Xiaomi начали обновляться до MIUI 12 на Android 10
2
Два недорогих телефона Xiaomi 2019 года получили в России стабильную MIUI 12 на последней версии Android 10
+
CD Projekt RED анонсировала новую игру The Witcher
3
Энтузиаст запустил Doom Eternal со скоростью 1 000 fps – жидкий азот и -195 градусов позволили обойти законы физики
15
Пошаговая стратегия Phoenix Point от создателя оригинальной X-COM получит сегодня второе DLC
9
Объем памяти видеокарт GeForce RTX 30 раскрыт партнерами NVIDIA
56
ASUS ZenFone 7 Pro представлен официально – Snapdragon 865+, 256 ГБ памяти, Flip-up камера, 90-Гц дисплей, NFC и аккумулятор на 5000 мА*ч
2
PlayStation 5 на 2ТБ оценили в 86 700 рублей – немецкий магазин Otto удивляет фанатов огромным ценником
7
NVIDIA опубликовала официальный тизер игровых видеокарт GeForce RTX 3000 Ampere следующего поколения
19
6 смартфонов Huawei и Honor получили новую прошивку EMUI 10.1 / Magic UI 3.1 в России и мире
2
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10 Lite сильно подешевел – Snapdragon 855, NFC и аккумулятор на 4500 мА*ч с 45-Вт зарядкой по низкой цене
+
Пилотное производство GeForce RTX 3090 и RTX 3080 уже запущено — производители столкнулись с дороговизной печатных плат и отсутствием драйверов
72
Авторы No Man’s Sky выпустят свою новую игру уже завтра
+
NVIDIA подтвердила V-образную печатную плату и 12-пиновый коннектор питания для видеокарт GeForce RTX 30 (Обновлено)
10
Redmi Note 9 pro от Xiaomi резко подешевел на российском рынке – 64 Мп камера, игровой процессор и быстрая зарядка со скидкой в 12 тысяч рублей
3
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 действительно получат плату V-образной формы и 12-контактный разъём питания — теперь официально (Обновление: добавлено видео)
18
NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 опережают RTX 2080 Ti на 57 и 34 % в бенчмарке Time Spy Extreme — новые данные инсайдера
50

Популярные статьи

Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
+
Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
221
ТОП 5 мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы не знали - сварочная маска c системой подачи кислорода и лазерная сварка с AliExpress
4
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
25
Техногик buildzoid - 5GHz по памяти на Ryzen 3600 в домашних условиях
34
Рассматриваем реакцию гарантийщиков Intel на включение Extreme Memory Profile (XMP)
32
Нарезание резьбы - статья о метчиках
41
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
36
Зачем Epic Games объявили войну Apple и Google - разбираем масштабное противостояние
32

Сейчас обсуждают

Asmodeus
23:29
Нет. Сидим, жрём ;-)
Palit зарегистрировала огромное количество видеокарт NVIDIA Ampere — в списке 171 модель
REY_B_
23:28
"Давай 3900х в Линксе,посмотрим,сколько выжрет" Найдите хоть одну игруху, чтобы грузила AVX2 точно так же!
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
Asmodeus
23:28
Ага. Планомерно в течение нескольких лет выйдет супер, титаниум, гипер. Хуанг понял, что прокатило и не откажет в удовольствии подоить хомяков теперь уже 3 раза.
Palit зарегистрировала огромное количество видеокарт NVIDIA Ampere — в списке 171 модель
E1nher1
23:27
А я не болен, а вы не доктор, чтобы ставить мне диагнозы)
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
REY_B_
23:26
12 качественных фаз, это что, для 125Вт порца слабо? Много средне-ценовых матерей от MSI горят? А разгон... Так Ряженки для этого даунвольтятся. И жрут после даже меньше, чем в стоке. А может скажете,...
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
Asmodeus
23:26
Палит уже тот хлам, что был раньше.
Palit зарегистрировала огромное количество видеокарт NVIDIA Ampere — в списке 171 модель
Asmodeus
23:22
Вот отрубят его скоро от гуглмаркета. И кому он нужен будет тогда?
Honor 30 Pro+ рухнул в цене – Kirin 990 5G, NFC, экран 90-Гц AMOLED, аккумулятор на 4000 мА*ч и лучшая камера с большой скидкой
Kutuz
23:22
Ну, насчет оболочек и чистого Андроида - это все на вкус и цвет) А куда больше 8 ГБ оперативки-то? И главное - зачем? Все равно игр достойных на современных мобильных платформах днем с огнем не сыщешь...
ASUS представила новые флагманские смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro
Александр Савин
23:22
А я думаю, что это видеокарта для ноутбука
Palit зарегистрировала более 170 моделей видеокарт GeForce RTX 30 — от RTX 3060 до RTX 3090
REY_B_
23:20
Да ладно! Аналог Х570 A-Pro от Штеуда, в полтора раза дороже.
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем