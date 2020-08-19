Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Когда Xiaomi только анонсировала MIUI 12, она говорила, что все актуальные смартфоны получат возможность обновления. На тот момент не было вообще никакой информации о том, что такое актуальные смартфоны, как и списка подобных аппаратов. Со временем в интернете начали всплывать обрывочные данные о тридцати, а после и о сорока телефонах китайской компании, которые могут рассчитывать на получение последней версии прошивки.

реклама

Уже в июле стало ясно, что планы у Xiaomi поистине наполеоновские. Инсайдеры постоянно добавляли всё новые и новые устройства в разрастающийся перечень. Здесь стоит отметить, что все новички списка попали в самый конец очереди, а значит обновление для них появится не раньше октября. Хотя, лучше поздно, чем никогда. Что же, с начала августа произошли глобальные перемены. Список снова вырос. На этот раз в нём 56 смартфонов.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Инсайдеры заявляют, что перечень финальный, и больше пополняться не будет. Якобы планов у Xiaomi обновлять телефоны 2017 года не было и не будет. На самом деле и так ясно, что больше уже просто некуда. Ни у одного производителя нет такого парка актуальных смартфонов. Например, HUAWEI также может похвастать немалым количеством телефонов. И это не говоря о суббренде Honor, который насчитывает десятки моделей. Вот только там никто не обновляет 56 смартфонов до новой прошивки. Видимо, владельцам Xiaomi просто повезло. Кстати, большая часть из этих смартфонов будет обновлена и до следующей версии MIUI 12.

реклама

реклама

реклама

Список перед вами. N/A означает, что дата не определена. Released – прошивка вышла. Coming soon – появится до конца месяца. Остальные условные пометки ясны.