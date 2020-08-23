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Главным событием последней недели стал список из 56 смартфонов Xiaomi, которые вправе рассчитывать на обновление до MIUI 12. Несмотря на то, что многие из них получат прошивку не раньше середины осени, данный список был крайне позитивно встречен. Всё дело в том, что есть большая разница между тем, когда ты знаешь, что прошивка выйдет и спокойно её ожидаешь, и полной неопределённостью в этом вопросе. Сегодня у нас официальный перечень телефонов китайской компании, которые будут обновлены до Android 11. Многие из них получат его уже в ближайшие месяцы. Для других выход ОС затянется до зимы.

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Ясно, что Xiaomi не планирует бесконечно долго поддерживать устаревшие модели. Это значит, что вся седьмая серия оказалась за бортом. Это касается как бюджетных телефонов Redmi, так и их более продвинутых коллег – Redmi Note. Немного удивительно, что было принято решение не обновлять и восьмую серию. Даже актуальный Redmi Note 8 Pro не сможет рассчитывать на обновление. А вот у серии девятой всё в полном порядке.

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Точных сведений о готовящемся релизе MIUI 13 у нас нет, но, если учитывать опыт прошлых лет, то все аппараты на новой ОС Android 11 будут обновлены до ещё не анонсированной прошивки MIUI 13. Также стоит отметить, что данный список включает 36 аппаратов. Здесь важно понимать, что многие из них являются клонами, продаваясь на рынках Китая и Европы под разными названиями. Что до сроков, то ещё осенью новую версию ОС получат следующие 12 телефонов. Остальные по мере поступления рабочих билдов.