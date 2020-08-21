Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

6-ядерный игровой процессор Core i5 9600K подешевел на 100 долларов – самая большая скидка на один из лучших геймерских «камней»

[ ] для раздела Блоги
3
Ситилинк снижает цену 2070 и дарит бонус
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Перед покупателем нового компьютера стоит сложная дилемма. С одной стороны – на него давит сила бренда Intel, который годами лидировал на рынке ПК. С другой – всё чаще и чаще в прессе пишут про победы AMD. Неискушённый пользователь находится в замешательстве, ведь ему просто нужен игровой компьютер, способный обеспечить ему комфортные 60 fps с современных тайтлах. Ясно, что без хорошей видеокарты не обойтись, но изначально система строится на базе процессора, именно поэтому первым делом придётся решать, что же выбрать. Некоторые наши читатели могут предложить взять Ryzen 5 3600, ведь он вполне неплохо справляется с любыми задачами, которые только могут встретиться на пути среднестатистического пользователя. Не сегодня, ведь на Amazon стартовали скидки на гораздо более производительный камешек. 

реклама

Как вы уже поняли из названия материала, 6-ядерный Core i5 9600K подешевел. Праздник невиданной щедрости не продлится долго. Очень скоро у ритейлера закончится товар, и вам придётся покупать чипы по прежней цене. Хотя, в Россию его и так не доставят. Ну да ладно, обычная цена 6-ядерника от Intel стартует с 263 долларов, а прямо сейчас он стоит всего 162. Скидка составила более чем 100 долларов, что для такого продукта равносильна подарку небес.

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
10900K - смотри цену сидя
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Наши внимательные читатели отметят, что для процессора хорошо бы купить материнскую плату. Спорить с этим нет необходимости, но ведь к любому процессору она необходима, а здесь всё упрощается тем, что 9-е поколение медленно уходит с рынка, а вместе с ним и платы, многие из которых уже начали дешеветь. 

реклама

Будут ли когда-нибудь на отечественном рынке подобные скидки, неясно. Скорее нет, чем да. Процессор крайне быстрый. Его отличительной чертой является способность разгоняться на воздухе свыше 4.8 ГГц, при максимальных 4.6. Подобным могут похвастать не все экземпляры, но даже базовых частот будет достаточно для гейминга на максималках. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
12
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
21
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
16
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
36
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
50
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-P
16

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 36
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
16 августа 2020 29
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 39
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая версия MIUI 12 вышла на 26 смартфонов Xiaomi Redmi и POCO
21
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел более чем на 10 000 рублей – 64 Мп камера, мощный процессор и быстрая зарядка по самой низкой цене с начала продаж
14
Samsung Galaxy S10+ сильно подешевел – экран 3K, защита IP68, аккумулятор на 4100 мА*ч и пять камер по низкой цене
6
4 старых флагмана HUAWEI получили глобальное обновление EMUI 10 в Китае и во всём мире
10
Легендарная The Elder Scrolls V: Skyrim уже никогда не будет прежней – трассировка лучей полностью меняет игровой опыт, улучшая графику и визуальную составляющую культовой игры
14
В Сети появились скриншоты с демонстрацией трассировки лучей в World of Warcraft Shadowlands
30
Более 44 смартфонов Xiaomi уже получили последнюю версию MIUI 12 в России, Китае и во всём мире – полный список телефонов и даты выхода в РФ
3
Intel утверждает, что её 8-ядерный процессор Core i7-10700K не только быстрые в играх, но и гораздо дешевле конкурентов из AMD
54
Xiaomi отказалась обновлять 5 флагманов 2018 года до Android 11 на MIUI 12 – полный список из 14 смартфонов, которые не получат новую операционную систему
11
Температура памяти на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30 достигает 98 градусов
38
GeForce GTX 1080 – лучшая видеокарта для World of Tanks, или бодрый старичок для нетребовательных геймеров в тестировании GECID
40
Игровая видеокарта GeForce RTX 3080 может оказаться гораздо производительнее, чем предполагалось ранее – NVIDIA предоставит партнёрам больше свободы при создании собственной продукции
15
Microsoft пытается убрать возможность отключения Windows Defender Antivirus
51
Huawei выпустила мощный и недорогой MateBook 13 2020 с новым процессором Ryzen 7 с ценой от 666 долларов
5
Intel: игровой ПК с процессором Core i7-10700K дешевле и мощнее такого же с AMD Ryzen 9 3900XT
68
Флагман Google Pixel 3 XL сильно подешевел на 48 000 рублей – Snapdragon 845, дисплей Quad HD+, стоковая ОС Android 10 и АКБ на 3430 мА*ч по самой низкой цене
+
Samsung Galaxy S20+ сильно подешевел – Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ, 64-Мп камера и поддержка 8K по низкой цене
4
Xiaomi Redmi Note 9 с NFC сильно подешевел – Helio G85, 48-Мп камера и АКБ на 5020 мА*ч по низкой цене
1
Глава NVIDIA пообещал большой рывок производительности и сообщил, что вторая половина года будет самой удивительной за всю историю компьютерных игр
58
Samsung Galaxy S10 сильно подешевел – Exynos 9820, защита IP68, экран 3K Dynamic AMOLED и тройная камера по низкой цене
3

Популярные статьи

5700XT по цене 2070 Super: есть ли в этом смысл
121
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
21
Разгон бюджетной оперативной памяти AMD Radeon R7 Performance Series на чипсете AMD A320
17
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
15
Разбираемся, как правильно сканировать старые фотографии
30
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
12
Feng-Shui PC Design Awards 2020 – итоги конкурса в области дизайна компьютерных комплектующих
18

Сейчас обсуждают

Георгий Шамшурин
21:08
Вы уже два комментария оставили, оба на "ты", оба какие-то токсичные по форме и глуповатые по сути. С чего я должен что-то давать человеку, явно не понимающему значения слова "функционал" и ленящемуся...
Feng-Shui PC Design Awards 2020 – итоги конкурса в области дизайна компьютерных комплектующих
Zmax
21:07
не ожидал увидеть адекватные комменты. Все верно, больше жрет, хуже разгоняется и всего лишь на 50 баксов дешевле. Хотите сэкономить - берите процы без индекса k.
При ощутимо меньшей стоимости Intel Core i9-10850K практически не уступает Core i9-10900K в ряде игр и приложений — тестирование ASCII.jp
cupgrn
21:07
30 ФПС это уже не авиасимулятор , а симулятор лагов. Страшно даже представить какие поделия нас ждут на пеке от новых консолей , рдр2 может статься супер оптимизированной игрой в сравнении с ними
Новая Microsoft Flight Simulator оказалась неиграбельна – GeForce RTX 2080 Super – 29 fps в тестировании Guru3d
cupgrn
21:06
В своем гавносимуляторе они как раз продемонстрировали эффект бутылочного горлышка dx11, если там индусы заправляют на аутсорсе , о какой оптимизации может идти речь
Новая Microsoft Flight Simulator оказалась неиграбельна – GeForce RTX 2080 Super – 29 fps в тестировании Guru3d
Finalts
21:05
Тефлоновой подушки для горящих пуканов нет, вот это засада.
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
Yilec
21:04
Идеальные рамки сверху и снизу. Хотя я на месте эппл, вообще бы выпускал его с 3,5" экраном по заветам Джобса. Все равно купят.
Компактный флагман iPhone SE (2020) сильно подешевел – 4,7” дисплей Retina, Apple A13 Bionic, защита IP67 по лучшей цене
Zmax
21:04
вброс. спрос падает, а тут утверждается что растет.
Стоимость недорогих материнских плат может увеличиться ввиду дефицита компонентов — под ударом продукты на базе AMD B550
Boris Koltsov
21:04
бред. 3600 $150.
6-ядерный игровой процессор Core i5 9600K подешевел на 100 долларов – самая большая скидка на один из лучших геймерских «камней»
Sergey Vladimirovich
21:04
Втопку такую игру тогда
Новая Microsoft Flight Simulator оказалась неиграбельна – GeForce RTX 2080 Super – 29 fps в тестировании Guru3d
1injener
21:00
наконец-то, не нужно рвать ж...пу за 9600K
6-ядерный игровой процессор Core i5 9600K подешевел на 100 долларов – самая большая скидка на один из лучших геймерских «камней»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем