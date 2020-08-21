6-ядерный игровой процессор Core i5 9600K подешевел на 100 долларов – самая большая скидка на один из лучших геймерских «камней»
Перед покупателем нового компьютера стоит сложная дилемма. С одной стороны – на него давит сила бренда Intel, который годами лидировал на рынке ПК. С другой – всё чаще и чаще в прессе пишут про победы AMD. Неискушённый пользователь находится в замешательстве, ведь ему просто нужен игровой компьютер, способный обеспечить ему комфортные 60 fps с современных тайтлах. Ясно, что без хорошей видеокарты не обойтись, но изначально система строится на базе процессора, именно поэтому первым делом придётся решать, что же выбрать. Некоторые наши читатели могут предложить взять Ryzen 5 3600, ведь он вполне неплохо справляется с любыми задачами, которые только могут встретиться на пути среднестатистического пользователя. Не сегодня, ведь на Amazon стартовали скидки на гораздо более производительный камешек.
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Как вы уже поняли из названия материала, 6-ядерный Core i5 9600K подешевел. Праздник невиданной щедрости не продлится долго. Очень скоро у ритейлера закончится товар, и вам придётся покупать чипы по прежней цене. Хотя, в Россию его и так не доставят. Ну да ладно, обычная цена 6-ядерника от Intel стартует с 263 долларов, а прямо сейчас он стоит всего 162. Скидка составила более чем 100 долларов, что для такого продукта равносильна подарку небес.
Наши внимательные читатели отметят, что для процессора хорошо бы купить материнскую плату. Спорить с этим нет необходимости, но ведь к любому процессору она необходима, а здесь всё упрощается тем, что 9-е поколение медленно уходит с рынка, а вместе с ним и платы, многие из которых уже начали дешеветь.
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Будут ли когда-нибудь на отечественном рынке подобные скидки, неясно. Скорее нет, чем да. Процессор крайне быстрый. Его отличительной чертой является способность разгоняться на воздухе свыше 4.8 ГГц, при максимальных 4.6. Подобным могут похвастать не все экземпляры, но даже базовых частот будет достаточно для гейминга на максималках.
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