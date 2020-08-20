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Месяц выдался горячим. Уже в начале сентября в продажу поступят видеокарты нового поколения от NVIDIA. Трудно сказать, будут ли они так быстры, как предсказывают инсайдеры. Вполне возможно, что нам придётся довольствоваться +30% производительности, мечтая о мощном ответе со стороны AMD, которая в конце года выпустит свою Big Navi. На фоне этого многие геймеры начали сбрасывать свои видеокарты на вторичном рынке. Многие это делают впопыхах, стремясь избавиться от флагманов прошлых лет как можно быстрее.

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В связи с этим мы уже два раза обращали внимание наших читателей на актуальность видеокарт GeForce GTX 1070 Ti и GeForce GTX 1080 Ti. Первая откровенно разочаровывает, выдавая меньше 50 кадров в секунду в актуальных играх. А вот вторая ещё ничего. Она настолько хороша, что менять её стоит лишь в том случае, если вы планируете сменить свой монитор с разрешением 1080р на 2К или 4К. Хотя и в этом случае в сетевых шутерах и многопользовательских РПГ её хватит на несколько лет. Сегодня мы вместе с ребятами с сайта GECID.com рассмотрим мегапопулярную GeForce GTX 1080.

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На момент выхода она была оценена в 499 долларов, но уже через несколько месяцев появились модели от партнёров NVIDIA, стоимость которых стартовала с 450 долларов. На отечественном рынке всё было не так радужно, но и здесь переплата не превышала 100 долларов. Сейчас подобные цифры за флагманскую карту кажутся фантастическими. Но не будем уходить в лирику. Давайте посмотрим, что вы получите, если отхватите такую карту на вторичке.

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Начнём с хороших новостей: абсолютно все игры в разрешении 1080р на максимальных настройках графики обеспечат вам стабильные 60+fps. Исключение составляет только Red Dead Redemption 2, но эта игра никогда не славилась дружелюбностью даже к самым дорогим видеокартам. Что да танкистов, то лет 5 эти ребята будут гонять на 100+fps, перепрыгивая из боя в бой. Тоже касается и других многопользовательских шутеров.

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И вот здесь возникает главный вопрос: нужна ли вам сейчас видеокарта GeForce GTX 1080? Если вам её дарят, то можете смело брать. Если у вас встройка, а цена карты меньше 200 долларов, то это неплохой выбор, а вот всем остальным лучше пройти мимо. Карта стремительно устаревает. Ждать от неё чудес не стоит. Уже через год она не сможет запустить ни одну новую игру в 1080р на максимальных настройках графики. Не жадничайте, скупой платит дважды.



