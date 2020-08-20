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GeForce GTX 1080 – лучшая видеокарта для World of Tanks, или бодрый старичок для нетребовательных геймеров в тестировании GECID

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Месяц выдался горячим. Уже в начале сентября в продажу поступят видеокарты нового поколения от NVIDIA. Трудно сказать, будут ли они так быстры, как предсказывают инсайдеры. Вполне возможно, что нам придётся довольствоваться +30% производительности, мечтая о мощном ответе со стороны AMD, которая в конце года выпустит свою Big Navi. На фоне этого многие геймеры начали сбрасывать свои видеокарты на вторичном рынке. Многие это делают впопыхах, стремясь избавиться от флагманов прошлых лет как можно быстрее. 

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В связи с этим мы уже два раза обращали внимание наших читателей на актуальность видеокарт GeForce GTX 1070 Ti и GeForce GTX 1080 Ti. Первая откровенно разочаровывает, выдавая меньше 50 кадров в секунду в актуальных играх. А вот вторая ещё ничего. Она настолько хороша, что менять её стоит лишь в том случае, если вы планируете сменить свой монитор с разрешением 1080р на 2К или 4К. Хотя и в этом случае в сетевых шутерах и многопользовательских РПГ её хватит на несколько лет. Сегодня мы вместе с ребятами с сайта GECID.com рассмотрим мегапопулярную GeForce GTX 1080. 

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На момент выхода она была оценена в 499 долларов, но уже через несколько месяцев появились модели от партнёров NVIDIA, стоимость которых стартовала с 450 долларов. На отечественном рынке всё было не так радужно, но и здесь переплата не превышала 100 долларов. Сейчас подобные цифры за флагманскую карту кажутся фантастическими. Но не будем уходить в лирику. Давайте посмотрим, что вы получите, если отхватите такую карту на вторичке. 

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Начнём с хороших новостей: абсолютно все игры в разрешении 1080р на максимальных настройках графики обеспечат вам стабильные 60+fps. Исключение составляет только Red Dead Redemption 2, но эта игра никогда не славилась дружелюбностью даже к самым дорогим видеокартам. Что да танкистов, то лет 5 эти ребята будут гонять на 100+fps, перепрыгивая из боя в бой. Тоже касается и других многопользовательских шутеров. 

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И вот здесь возникает главный вопрос: нужна ли вам сейчас видеокарта GeForce GTX 1080? Если вам её дарят, то можете смело брать. Если у вас встройка, а цена карты меньше 200 долларов, то это неплохой выбор, а вот всем остальным лучше пройти мимо. Карта стремительно устаревает. Ждать от неё чудес не стоит. Уже через год она не сможет запустить ни одну новую игру в 1080р на максимальных настройках графики. Не жадничайте, скупой платит дважды. 


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Илья Медведев
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Но с 3070 на GDDR6 всё же нормально будет?
Температура памяти на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30 достигает 98 градусов
MriS
23:56
Так популярной работой занимаются много людей, а этой единицы и под нее другие камни берут. 3д моделирование /расчетами/видео редактированием окупает ttrx40 за месяц-три. Смысла в урезанной платформ...
Intel: игровой ПК с процессором Core i7-10700K дешевле и мощнее такого же с AMD Ryzen 9 3900XT
Saint_Diver
23:54
>>>NVIDIA предоставит партнёрам больше свободы при создании собственной продукции Но они будут ограничены теплопакетом :))
Игровая видеокарта GeForce RTX 3080 может оказаться гораздо производительнее, чем предполагалось ранее – NVIDIA предоставит партнёрам больше свободы при создании собственной продукции
Inqizitor
23:53
Если Хуанг сделает 98 градусов за $1400 - то это будет провал, который можно сравнить с пресловутым 5800 Ультра. Через год отвалится чип GPU и чипы памяти, сгорит питание. Позор, конечно, полный.
Температура памяти на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30 достигает 98 градусов
LoL
23:51
С РТХ офф конечно же быстрее)
Intel: игровой ПК с процессором Core i7-10700K дешевле и мощнее такого же с AMD Ryzen 9 3900XT
LoL
23:50
Если сборка на актуальных ам4 процах и досках, то там и менять ничего не надо. Но если смотреть в сторону лга1200, то божественный 10700к придётся выкинуть, весело же)
Intel: игровой ПК с процессором Core i7-10700K дешевле и мощнее такого же с AMD Ryzen 9 3900XT
Saint_Diver
23:48
Автор, а почему разные процессоры на скриншотах? >RTX 2070 Super быстрее, чем 5700XT на 5% в среднем фпс. А по минимальному они равны (77 против 77)…
5700XT по цене 2070 Super: есть ли в этом смысл
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