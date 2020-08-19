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Если резюмировать всю информацию, которая в последнее время курсирует по интернету, то хороших новостей практически нет. Да, новая GeForce RTX 3090 может получить 24 Гб быстрой памяти, да RTX 3060 идёт вровень с RTX 2070 Super. Всё это выглядит отлично до тех пор, пока мы не узнаем цену на видеокарты нового поколения. И вот именно поэтому хороших новостей нет. Так, вначале мы видели нереалистичную цену в 2 000 долларов, которая просто убила наповал любителей флагманской продукции NVIDIA. Сегодня новости получше, но и они не внушают оптимизма.

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Итак, согласно слухам, GeForce RTX 3090 Founders Edition может быть оценена в 1 500 долларов. Инсайдер указал версию за 1 400, сославшись на то, что это уже вариант от партнёра компании. В этой ситуации несложно взять и посчитать насколько новое поколение будет дороже текущего. На момент выхода GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition оценивалась NVIDIA в 1 200 долларов (200 долларов доплата за оригинальную конструкцию от NVIDIA). Некоторые производители тут же выпустили варианты за 1 000 долларов, а другие «порадовали» нас моделями за 2 000.

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Путём простых подсчётов выходит, что прирост цены между поколениями составит невероятные 40%. Это значит, что никакого удешевления на карты текущего поколения не будет. На самом деле они только вырастут в цене. Кому будет нужна RTX 3060, если RTX 2070 Super стоит столько же! В самый последний момент всё может поменяться. Инсайдер может ошибаться, вот только нам кажется, что подорожания не избежать. Новый техпроцесс, и вообще, пользователи привыкли платить за смартфоны по 1 000 и больше долларов. Мир вокруг всё больше впадает в безумие, накачивая корпорации виртуальными деньгами. Хотя, это уже совсем другая история.