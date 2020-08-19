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Horizon Zero Dawn вышла на игровую приставку PlayStation 4 ещё в 2017 году. Спустя долгих три года игра добралась и до компьютеров. С одной стороны – это шанс прикоснуться к большому эксклюзиву от Sony, с другой – огромное разочарование. Релиз вышел откровенно скомканным. Ужасная оптимизация, баги и ошибки. Игра может вообще не запуститься, а может тормозить даже на очень внушительной сборке. По словам создателей, они исправили большую часть проблем в новом патче. Так это или нет будет ясно через несколько дней, когда появятся новые отзывы о работе Horizon Zero Dawn.

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В целом игра выглядит неплохо. Во время портирования разработчики подтянули графику, добавили текстур и привели её к стандартам 2020 года. Вот только трассировки лучей как не было, так и нет. Видимо ребята решили, что прикручивать такую сложную технологию дорого. В конце концов геймеры на ПК не так разбалованы эксклюзивами, как владельцы консолей, поэтому им сойдёт и так. Что же, если гора не идёт к Магомету…

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В свободном доступе появилась отличная модификация, которая значительно расширяет возможности Horizon Zero Dawn. True HDR ReShad добавляет трассировку лучей с реалистичными тенями и отражениями, а также даёт опробовать настоящий HDR. Автор мода сообщает, что вам не потребуется покупать крутой монитор, ведь эта функция выполнена программно, что гарантирует её работу на любых дисплеях.

На этот раз процесс установки прост до безобразия: нужно скопировать несколько файлов в каталог с игрой и заменить их лёгким нажатием левой кнопки мышки. Работа модификации не была нами протестирована по причине отсутствия на нашем компьютере рабочей версии Horizon Zero Dawn. Больше комментариев можно почитать на странице мода, где отписываются те, кто проверил его в действии.