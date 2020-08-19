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Смартфоны Redmi K20 и Mi 9T получили глобальную версию прошивки MIUI 12 ещё в июле. Оба принадлежат к первой волне. Одной из причин того, что не самые дорогие телефоны оказались в столь привилегированном положении, называется их высокий статус, ведь для китайской компании это был своеобразный вызов, когда было принято решение использовать нестандартную технологию в массовом сегменте.

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Стоит отметить, что эксперимент удался. Покупательский спрос на Mi 9T оказался куда выше, чем прогнозировалось. В итоге телефон ушёл с рынка задолго до того, как начал устаревать или пылиться на полках. Точно такая же судьба постигла и старшие версии с приставкой «Pro» с той лишь разницей, что прошивка на них вышла с большим количеством ошибок. В результате в Европе обновление было приостановлено.

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Сейчас же стало известно о выходе глобальной стабильной версии, которая лишена проблем и в течение недели придёт по воздуху на все доступные аппараты Xiaomi. Это значит, что в независимости о того, какая у вас версия телефона (Redmi K20 Pro или Mi 9T Pro), вы можете рассчитывать на получение прошивки.

Если обновление не приходит, а ждать вам уже не хочется, ниже можно скачать прошивку в ручном режиме. Для её установки необходимо залить её в корневую папку смартфона, а после, при помощи специализированных функций вашего устройства, установить. Делать это стоит только в том случае, если вы знаете, что такое режим Recovery.

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Redmi K20 Pro

Mi 9T Pro