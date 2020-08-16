Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Легендарная игра Скайрим до их пор остаётся одной из наиболее знаковых РПГ. Она столь масштабна и обладает таким огромным разнообразием, что многие геймеры перепроходят её десятки раз, бродя по миру в поисках секретов и новых впечатлений. Специально для них создаются квесты, добавляются новые персонажи, которых можно взять в бой. Они обладают уникальными качествами, позволив разнообразить боёвку или даже дают возможность опробовать новые скилы и умения.

реклама

Несмотря на всё, это нужно помнить, что игре уже почти 9 лет. Это гигантский срок. Графика далека от идеала, уступая любому современному проекту в разы. Выходом для тысяч любителей Скайрима стал самый популярный HD-мод, который включает тысячи новых текстур. Как пишет автор модификации, проще назвать то, что пока не подверглось изменениям, чем перечислить всю работу, проделанную за последние годы. Что любопытно, работа над проектом началась много лет назад, в результаты почти все текстуры подвергались многократным изменениям.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

При скачивании у вас будет выбор: полное издание с максимальным разрешением и количеством текстур, облегчённая версия с урезанными текстурами для старых компьютеров. Вторая версия получила название Lite и, по заявлению разработчика, никак не влияет на производительность. Полная версия немного тяжеловата, но даже для купленных 5 лет назад компьютеров не доставит проблем.

реклама

Отдельно можно скачать пакеты городов, подземелий и окружающего мира, включая погоду и другие визуальные эффекты. Проект существует многие годы, а совсем недавно был обновлён, получив ряд улучшений. Модификация была нами опробована. Каких-либо проблем и снижения производительности обнаружено не было, всё работает стабильно. Важно указать, что тестирование осуществлялось на системе: