Самый популярный мод для Skyrim получил масштабное обновление – улучшенная графика и текстуры с разрешением до 4К для одной из лучших РПГ десятилетия
Легендарная игра Скайрим до их пор остаётся одной из наиболее знаковых РПГ. Она столь масштабна и обладает таким огромным разнообразием, что многие геймеры перепроходят её десятки раз, бродя по миру в поисках секретов и новых впечатлений. Специально для них создаются квесты, добавляются новые персонажи, которых можно взять в бой. Они обладают уникальными качествами, позволив разнообразить боёвку или даже дают возможность опробовать новые скилы и умения.
реклама
Несмотря на всё, это нужно помнить, что игре уже почти 9 лет. Это гигантский срок. Графика далека от идеала, уступая любому современному проекту в разы. Выходом для тысяч любителей Скайрима стал самый популярный HD-мод, который включает тысячи новых текстур. Как пишет автор модификации, проще назвать то, что пока не подверглось изменениям, чем перечислить всю работу, проделанную за последние годы. Что любопытно, работа над проектом началась много лет назад, в результаты почти все текстуры подвергались многократным изменениям.
При скачивании у вас будет выбор: полное издание с максимальным разрешением и количеством текстур, облегчённая версия с урезанными текстурами для старых компьютеров. Вторая версия получила название Lite и, по заявлению разработчика, никак не влияет на производительность. Полная версия немного тяжеловата, но даже для купленных 5 лет назад компьютеров не доставит проблем.
реклама
Отдельно можно скачать пакеты городов, подземелий и окружающего мира, включая погоду и другие визуальные эффекты. Проект существует многие годы, а совсем недавно был обновлён, получив ряд улучшений. Модификация была нами опробована. Каких-либо проблем и снижения производительности обнаружено не было, всё работает стабильно. Важно указать, что тестирование осуществлялось на системе:
- Процессор: Intel Core i7 7700К@4.8 ГГц.
- Видеокарта: GeForce RTX 2070 Super
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила