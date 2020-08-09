Xiaomi выпустит премиальный OLED-телевизор с огромной диагональю и частотой 120 Гц по самой низкой цене на рынке
Одной из наиболее перспективных технологий на рынке телевизоров считается OLED. Лидирующие позиции в данном сегменте занимают Samsung и LG. Они выпустили несколько линеек премиальных телевизоров, которые выглядят так, как будто мы попали в будущее на несколько лет вперёд. Новую технологию используют и другие производители, в частности – Sony. Однако японская корпорация никогда не отличалась гуманной стоимостью, что приводит к низким продажам и незначительному росту рыночной доли OLED-панелей. Судя по всему, сделать OLED народной технологией попробует китайская Xiaomi.
реклама
Недавно Xiaomi выпустила новую Mi TV Master Series, с флагманской моделью на 65 дюймов. Телевизор стоит порядка 1 800 долларов и может предложить потенциальным покупателям безрамочный экран (почти 99% лицевой панели), HDR10+ и ряд других технологий. Назвать 65 дюймов небольшим дисплеем нельзя. Тем не менее многие, кто покупают премиальную технику, хотят получить собственный домашний кинотеатр с разрешением 4К и размером 80+ дюймов. Именно таким станет новая модель Xiaomi в линейке Mi TV Master Series.
Китайская компания до анонса не предоставила точных данных о размере дисплея, уточнив, что смотреть его можно только с расстояния. Также уточняется, что это будет премиальный продукт, стоимостью 3 000 долларов. На первый взгляд, это кажется слишком много. Однако именитые бренды за подобную продукцию берут гораздо больше (в три и более раза). Также упоминается 120 Гц частота обновления дисплея. Вероятно, анонс нового премиального флагмана состоится не раньше осени.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила