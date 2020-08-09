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Одной из наиболее перспективных технологий на рынке телевизоров считается OLED. Лидирующие позиции в данном сегменте занимают Samsung и LG. Они выпустили несколько линеек премиальных телевизоров, которые выглядят так, как будто мы попали в будущее на несколько лет вперёд. Новую технологию используют и другие производители, в частности – Sony. Однако японская корпорация никогда не отличалась гуманной стоимостью, что приводит к низким продажам и незначительному росту рыночной доли OLED-панелей. Судя по всему, сделать OLED народной технологией попробует китайская Xiaomi.

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Недавно Xiaomi выпустила новую Mi TV Master Series, с флагманской моделью на 65 дюймов. Телевизор стоит порядка 1 800 долларов и может предложить потенциальным покупателям безрамочный экран (почти 99% лицевой панели), HDR10+ и ряд других технологий. Назвать 65 дюймов небольшим дисплеем нельзя. Тем не менее многие, кто покупают премиальную технику, хотят получить собственный домашний кинотеатр с разрешением 4К и размером 80+ дюймов. Именно таким станет новая модель Xiaomi в линейке Mi TV Master Series.

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Китайская компания до анонса не предоставила точных данных о размере дисплея, уточнив, что смотреть его можно только с расстояния. Также уточняется, что это будет премиальный продукт, стоимостью 3 000 долларов. На первый взгляд, это кажется слишком много. Однако именитые бренды за подобную продукцию берут гораздо больше (в три и более раза). Также упоминается 120 Гц частота обновления дисплея. Вероятно, анонс нового премиального флагмана состоится не раньше осени.