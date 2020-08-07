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HUAWEI имеет традиционный подход к выпуску флагманских телефонов. Вначале года выходит смартфон серии «Р», который предлагает продвинутые характеристики, которые позволяют ему неплохо конкурировать с наиболее дорогими аппаратами на рынке. Одновременно с этим или немного позднее выходит девайс с приставкой «Pro», который включает более продвинутые камеры, больше памяти и другие возможности. Во второй половине года выходит ещё один флагман из серии Mate. Он приносит на рынок самый быстрый процессор, ещё более впечатляющую камеру и способен дать фору практически любому телефону конкурентов. Данная серия также имеет более дорогую версию с приставкой «Pro».

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Именно таким смартфоном в прошлом году стал HUAWEI Mate 30 Pro. Можно сказать, что большинство производителей за это время даже не приблизились к нему. Подэкранный сканер отпечатков пальцев, который позволяет разблокировать телефон практически молниеносно. Дисплей-водопад, который выглядит футуристично даже в 2020 году. Блок камер, представленный двумя основными на 40 МП, чего нет ни у одного конкурента. Сверхмощный процессор HiSilicon Kirin 990, позволяющий забыть о тормозах и подвисаниях на годы вперёд. 8 Гб ОЗУ и накопитель на 256 Гб. Все эти и многие другие особенности делают данный смартфон одним из самых востребованных на рынке.

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Главная проблема, как это часто бывает, касается цены. Mate 30 Pro ужасно дорог. Ещё недавно за него просили около 80 тысяч рублей. Это была официальная цена, которая и не думала уменьшаться. Сейчас же официальный представитель HUAWEI на Aliexpress сбросил около 30 тысяч рублей. Её больше подешевела полная комплектация с наушниками, которая потеряла больше 32 тысяч рублей.

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Отметим, что российские ритейлеры уже отреагировали на снижение цены. Так, на отечественном рынке данный аппарат можно купить от 51 тысячи рублей, тогда как на официальной странице HUAWEI на Aliexpress он стоит 47 тысяч.