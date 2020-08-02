Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

19 ноября выйдет один из самых ожидаемых долгостроев – Cyberpunk 2077. Уровень доверия к польской студии CD Projekt RED беспрецедентный. На самом же деле, пока это тёмная лошадка, которая вполне может разочаровать многих поклонников саги о Геральте. Этой теме вы сегодня уже посвятили целый материал, поэтому повторяться не будем.

реклама

Какой бы ни была игра, она окажется очень требовательной. Для подтверждения этой гипотезы достаточно вспомнить The Witcher 3, которая заставила миллионы фанатов обновить видеокарту. Ребята на сайте Рcgamesn в этом вопросе предлагают руководствоваться пословицей: «Готовь сани летом». Это значит, что покупать новенький компьютер стоит уже сегодня, ведь завтра всё может снова подорожать.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Первый системный блок станет идеальным для игры на максимальных настройках в разрешении 1080р. Сердцем вашего ПК станет 6-ядерный процессор Ryzen 5 3600. В качестве видеокарты рекомендуется Radeon RX 5600 XT. Вполне разумная недорогая сборка с 16 Гб ОЗУ и быстрым накопителем объёмом 500 Гб. Общая цена 905 долларов.

реклама

Что до второй сборки, то, на наш взгляд, лучше было бы взять другой процессор (например, Ryzen 9 3900Х), но из песни слов не выкинешь. Ребята с сайта Рcgamesn уверены, что для 4К вам не прожить без 16-ядерного Ryzen 9 3950Х с системой водяного охлаждения AlphaCool Eisbaer 240. Что до видеокарты, то на 4К без GeForce RTX 2080 Ti делать нечего.

реклама

Важно помнить, что в сентябре выйдет новое поколение видеокарт NVIDIA. Если игровой компьютер вам пока не нужен, есть резон подождать. Также в конце года выйдет быстрые процессоры Ryzen 4000-й серии. Помните это, когда планируете покупку ПК.