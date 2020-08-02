Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Представлены две оптимальные сборки быстрых игровых ПК для Cyberpunk 2077 от экспертов Рcgamesn

[ ] для раздела Блоги
3
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

19 ноября выйдет один из самых ожидаемых долгостроев – Cyberpunk 2077. Уровень доверия к польской студии CD Projekt RED беспрецедентный. На самом же деле, пока это тёмная лошадка, которая вполне может разочаровать многих поклонников саги о Геральте. Этой теме вы сегодня уже посвятили целый материал, поэтому повторяться не будем. 

реклама

Какой бы ни была игра, она окажется очень требовательной. Для подтверждения этой гипотезы достаточно вспомнить The Witcher 3, которая заставила миллионы фанатов обновить видеокарту. Ребята на сайте Рcgamesn в этом вопросе предлагают руководствоваться пословицей: «Готовь сани летом». Это значит, что покупать новенький компьютер стоит уже сегодня, ведь завтра всё может снова подорожать. 

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Первый системный блок станет идеальным для игры на максимальных настройках в разрешении 1080р. Сердцем вашего ПК станет 6-ядерный процессор Ryzen 5 3600. В качестве видеокарты рекомендуется Radeon RX 5600 XT. Вполне разумная недорогая сборка с 16 Гб ОЗУ и быстрым накопителем объёмом 500 Гб. Общая цена 905 долларов. 

реклама

Что до второй сборки, то, на наш взгляд, лучше было бы взять другой процессор (например, Ryzen 9 3900Х), но из песни слов не выкинешь. Ребята с сайта Рcgamesn уверены, что для 4К вам не прожить без 16-ядерного Ryzen 9 3950Х с системой водяного охлаждения AlphaCool Eisbaer 240. Что до видеокарты, то на 4К без GeForce RTX 2080 Ti делать нечего. 

реклама

Важно помнить, что в сентябре выйдет новое поколение видеокарт NVIDIA. Если игровой компьютер вам пока не нужен, есть резон подождать. Также в конце года выйдет быстрые процессоры Ryzen 4000-й серии. Помните это, когда планируете покупку ПК. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
14
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
16
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
11
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Apex
16
Распродажа Summer Sale 2020 в магазине O2Keys: Windows 10 Pro за $8.80, MS Office 2019 Pro Plus за $30.12 и ещё много выгодных предложений
Ghost of Tsushima: рецензия
14

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
20 июля 2020 31
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24
Презентация игрового смартфона ROG Phone 3
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

53 смартфона Xiaomi получат обновление MIUI 12 в 2020 году – полный список, сроки и названия телефонов
32
Sony готовит двухпроцессорную модель PlayStation 5 Pro – в 2 раза больше памяти и производительность 4К@60fps в любых играх
61
Cyberpunk 2077 может разочаровать миллионы геймеров, не дотянув до Геральта из Риви из The Witcher 3
23
Наиболее полная информация о настольных процессорах Ryzen 4000-й серии – производительность, линейка и сроки выхода
66
Активация новой технологии NVIDIA – Dynamic Boost позволяет увеличить производительность видеокарты до 15% – результаты тестирования в 3DMark от Zol
18
Официальная цена флагмана HUAWEI P40 Pro снизилась на 40 000 рублей – продвинутая камера и быстрый процессор в самом сбалансированном смартфоне 2020 года
5
AMD Radeon RX 6900 XT Big Navi будет оснащён 80 вычислительными блоками, 5120 графическими ядрами и сможет демонстрировать производительность в 17,5 TFLOP
43
Самая ожидаемая видеокарта 2020 года – Big Navi от AMD может получить мощность от 17,5 TFLOP, оказавшись гораздо быстрее GeForce RTX 3090
21
Стоимость Redmi Note 8 Pro от Xiaomi снизилась на 10 000 рублей – камера 64-МП, быстрая зарядка и игровой процессор по самой низкой цене с начала продаж
3
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti – наиболее актуальная информация – сроки выхода, производительность, цены и технические характеристики
20
Долой додекаэдры: товарные экземпляры Core i9-9900K перебрались в обычные коробки
12
Redmi 5 и Redmi 7 пополнили список устройств Xiaomi на базе Paranoid Android Quartz 4
+
Анонсирована глобальная модификация для Diablo II, призванная вдохнуть в проект новую жизнь
1
В Uplay можно бесплатно забрать отличную игру Valiant Hearts про Первую Мировую войну, но есть один нюанс
5
Новое дополнение для The Witcher 3 улучшило текстуры лиц ведьмаков
5
AMD работает над обновлением APU Ryzen Pro Renoir с Vega 11, большим количеством линий PCIe и увеличенным объемом оперативной памяти
18
Новая версия эмулятора для PlayStation 3 позволяет запускать более 3 000 игр, получив поддержку многопользовательского режима
8
TikTok заблокируют в США уже через несколько дней
70
Новый ролик мобильной Diablo Immortal призван раскрыть способности классов персонажей
7
Эмулятор PlayStation 3 теперь поддерживает возможности игры в онлайне - к жизни вернулись мультиплеерные режимы десятков игр консоли
1

Популярные статьи

Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
387
Я все ещё покупаю процессоры Intel
217
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Собираем недорогой игровой компьютер на новом хите от AMD — Ryzen 3 3100
75
Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
44
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть вторая
8
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
49
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
6
Вынужденная обновка МФУ: взгляд на Canon TS9551C в негативе и позитиве
16
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
+

Сейчас обсуждают

Эсперанто
00:04
Спасибо производителям центральных процессоров за творческий подход и альтруизм
Наиболее полная информация о настольных процессорах Ryzen 4000-й серии – производительность, линейка и сроки выхода
unsurpλssed
00:00
ну да, про поиск винтиков не получится написать такую длинную статью
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
toooooot
23:55
Рутрекер не имеет FUT. 90% игроков играют именно в FUT.
EA Sports обеспокоилась деньгами своих игроков
Алексей Степаньков
23:53
Я бы с удовольствием побегал с мосинкой за условного Васю Зайцева в сеттинге того же баттлфилд5. Но только не на 1 час, а что бы Сталинград и часов на 5, было бы не плохо, примерно как это было в перв...
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть вторая
Артур Легат
23:52
Если честно устал уже от этой игры. Она уже давным давно разочаровала. После всех негативных новостей о ней. По этому желаю провала, банкротства этой педерастичной компании. При этом ведьмак одна и...
Cyberpunk 2077 может разочаровать миллионы геймеров, не дотянув до Геральта из Риви из The Witcher 3
Artur Filatov
23:51
В оригинале на польском через Е - YennЕfer. Читал на украинском книги - там ЄннЕфер, то есть полная транскрипция оригинала. Почему на русском ЙеннИфер ума не приложу 🤷 Где-то кто-то первый так переве...
Cyberpunk 2077 может разочаровать миллионы геймеров, не дотянув до Геральта из Риви из The Witcher 3
StonedAstronaut
23:44
Игра делается не по книгам Гибсона, а по настройке крайне имбовой и популярной и моздатель настолько боится что игра передает её дух, а главное, это именно киберпанк в чистом виде, мрачнее Деуса того ...
Cyberpunk 2077 может разочаровать миллионы геймеров, не дотянув до Геральта из Риви из The Witcher 3
Xardazzz
23:43
что то как то часто новый андроид выходит. я только зимой до 10й версии обновился, а тут уже он устарел и надо 11й ставить
10 смартфонов Xiaomi и OnePlus уже могут быть обновлены до Android 11 – список и названия моделей
StonedAstronaut
23:41
Зелот зато никогда не разочаровывает, всегда несёт чушь.
Cyberpunk 2077 может разочаровать миллионы геймеров, не дотянув до Геральта из Риви из The Witcher 3
Jack NotFound
23:39
Потрошить отверстия под стойки саморезами вместо того, чтобы просто пойти в магазин и купить подходящие винты? Мне кажется, это не тот опыт, которым стоит делиться. "Смотрите все, какие у меня кривые ...
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем