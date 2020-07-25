Российская цена HUAWEI P30 упала на 30 000 рублей – самая выгодная покупка лета 2020 по самой низкой стоимости с начала продаж
HUAWEI P30 стал настоящим хитом продаж 2019 года. Здесь стоит упомянуть, что подобная ситуация наблюдалась только в нескольких странах, где он уже в самом начале продаж получил довольно низкий ценник. Все остальным пришлось довольствоваться стоимостью, значительно превышающей все допустимые рамки. Это сейчас смартфон за 1 500 долларов перестал казаться нам чем-то невероятным. А год назад HUAWEI P30 и его продвинутая версия с приставкой «Pro» вызывали возмущение у миллионов поклонников китайской компании.
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Спустя несколько месяцев цены начали снижаться, правда не везде, поскольку на отечественном рынке ритейлеры удерживали высокую стоимость до последнего. Что же, пришло время больших скидок. Совсем недавно официальная китайская площадка HUAWEI на Aliexpress резко снизила цену на десятки товаров. В числе наиболее привлекательных стал популярный флагман 2019 года – HUAWEI P30.
Совсем недавно он продавался там по цене от 56 до 64 тысяч рублей. Новая скидка составила 48%. Это значит, что телефон за короткий срок подешевел более чем на 30 000 рублей. Если взглянуть на отечественный рынок, то можно заметить, что похожая картина наблюдается и там. Некоторые всё ещё продолжают продавать аппарат за 40 000 рублей, но многие ушли уже ниже 30 000. Это значит, что официальная российская цена на этот телефон отреагировала на тренд, заданный производителем.
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Напомним сильные стороны HUAWEI P30 – современный блок камер, мощный флагманский процессор, качественный дисплей, доступ ко всем современным беспроводным интерфейсам, быстрая зарядка и десятки других особенностей, подчёркивающих уникальный стиль одного из лидеров рынка – компании HUAWEI.
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