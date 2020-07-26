Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Прямо сейчас на площадке Aliexpress официальный ритейлер HUAWEI проводит масштабную акцию, в рамках которой множество смартфонов получили очень приятные скидки. Стоит отметить, что, по большей части, это дорогие флагманы, которые даже после снижения цены доступны далеко не всем. Более популярные телефоны, как всегда, остались за бортом. Как оказалось, одной лишь акцией на Aliexpress дело не окончится.

реклама

Уже скоро состоится релиз нового флагмана Mate 40 Pro. Ему прочат сразу пять камер с революционной системой стабилизации и обновлённой системой ИИ, которая будет превосходить все существующие аналоги на голову. Ясно, что массовый европейский покупатель будет лишён всех этих возможностей, поскольку без сервисов Google в наших широтах такой аппарат мало кому интересен. Между тем, российский покупатель вполне способен заинтересоваться предыдущими моделями. Осознавая необходимость наращивания продаж, HUAWEI устраивает большую распродажу.

анонсы и реклама Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Пока она проходит только в Китае, но вполне возможно, что и другие регионы также скоро подтянутся. Скидки действительно впечатляющие. Некоторые телефоны продаются на 100-150 долларов дешевле, чем их текущая стоимость. Давайте разберём, как понять китайские скидки на примере самого первого смартфона в списке HUAWEI Р40. Под названием указаны текущие цены, а в правом углу новая стоимость со скидкой.

реклама

4 448 и 4 988 – старая. 3 899 и 4 299 – новая. Ничего сложного. Уже скоро новые скидки появятся на Aliexpress, где можно будет заказать себе отличный аппарат по приятной цене. Дополнительно указаны скидки на планшеты и линейку Honor, которая имеет отличное соотношение стоимости и производительности.

реклама



