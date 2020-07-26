HUAWEI официально снизила цену на десятки смартфонов – масштабные скидки до 150 долларов – список и обновлённая стоимость смартфонов
Прямо сейчас на площадке Aliexpress официальный ритейлер HUAWEI проводит масштабную акцию, в рамках которой множество смартфонов получили очень приятные скидки. Стоит отметить, что, по большей части, это дорогие флагманы, которые даже после снижения цены доступны далеко не всем. Более популярные телефоны, как всегда, остались за бортом. Как оказалось, одной лишь акцией на Aliexpress дело не окончится.
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Уже скоро состоится релиз нового флагмана Mate 40 Pro. Ему прочат сразу пять камер с революционной системой стабилизации и обновлённой системой ИИ, которая будет превосходить все существующие аналоги на голову. Ясно, что массовый европейский покупатель будет лишён всех этих возможностей, поскольку без сервисов Google в наших широтах такой аппарат мало кому интересен. Между тем, российский покупатель вполне способен заинтересоваться предыдущими моделями. Осознавая необходимость наращивания продаж, HUAWEI устраивает большую распродажу.
Пока она проходит только в Китае, но вполне возможно, что и другие регионы также скоро подтянутся. Скидки действительно впечатляющие. Некоторые телефоны продаются на 100-150 долларов дешевле, чем их текущая стоимость. Давайте разберём, как понять китайские скидки на примере самого первого смартфона в списке HUAWEI Р40. Под названием указаны текущие цены, а в правом углу новая стоимость со скидкой.
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4 448 и 4 988 – старая. 3 899 и 4 299 – новая. Ничего сложного. Уже скоро новые скидки появятся на Aliexpress, где можно будет заказать себе отличный аппарат по приятной цене. Дополнительно указаны скидки на планшеты и линейку Honor, которая имеет отличное соотношение стоимости и производительности.
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