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Когда мы говорим о наиболее оптимальных процессорах в своей ценовой категории мы в первую очередь исходим из большого количества переменных, которые способны повлиять на тот или иной выбор. Кроме того, нужно помнить, для чего именно процессор будет использоваться. Если это только игры, скорее всего, вам потребуется чип с высокими тактовыми частотами. Если же для работы, то можно посмотреть в сторону тех, которые лучше всего справляются с многоядерными задачами. Есть и золотая середина, так называемые компромиссные варианты, которые хороши в любых задачах. Сегодня мы изучим эти три позиции, выбрав наиболее оптимальный камень в каждой категории.

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А делать это мы будем под руководством ребят с сайта Нardwaretimes, часто балующими нас своими тестами и аналитическими статьями. Отметим, что это личная позиция авторов оригинального материала, а значит она вполне может не совпадать с вашей, или быть ошибочной. Если вы действительно не согласны с мнением ребят, обязательно нами об этом напишите. Не обещаем, что мы им это передадим, но обратная связь – это всегда хорошо. Начнём. У нас есть три категории:

анонсы и реклама Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Лучший игровой процессор. Intel Core i7-9700K. Судя по всему, представители сайта Нardwaretimes исходили не только из цены на конкретный чип, но и из доступности в продаже материнских плат, цен на них, а также общей игровой производительности. По их мнению, Core i7-9700K практически не уступает модели Core i7-10700K, что делает его идеальной покупкой, ведь цена на него существенно ниже, а купить материнскую плату по сходной стоимости выйдет гораздо дешевле. Кроме того, есть мнение, что цены на 10-е поколение процессоров Intel до сих пор завышены, что делает их покупку здесь и сейчас невыгодной.

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Лучший бюджетный игровой процессор. AMD Ryzen 5 3600. Здесь нет никаких сомнений. В последнее время этот процессор стал дешевле даже на отечественном рынке. Мало того, цена на него постоянно падает, а доступность материнских плат поражает воображение. При желании можно взять простенькую плату за 50 долларов, которая не позволит вам разогнать ваш процессор, но будет выполнять все возложенные на неё задачи. С Intel такое не проходит. Там недорогая плата – синоним медленной памяти. В то же время для Ryzen 5 3600 можно даже на бюджетной плате установить ОЗУ 3200 МГц.

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Универсальный процессор. AMD Ryzen 7 3700Х. Этот процессор даже в российской рознице можно взять за 330 и менее долларов. Это делает его не просто идеальным, но позволяет ему отъедать рынок у более дорогих конкурентов. Так, он всего на 10% медленнее в играх, чем Core i5-10600K, но намного быстрее этого чипа в рабочих задачах. Стоит учитывать, что сборка на Ryzen 7 3700Х обойдётся вам гораздо дешевле, чем на Core i5-10600K. Ведь для разгона и памяти DDR4 – 3600 МГц (и выше) необязательно покупать флагманскую материнскую плату за 250 долларов. Вполне подойдёт современная модель за 100 долларов, которая обеспечит уверенные тактовые частоты и стабильную работу.