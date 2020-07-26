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Есть те, кто привык обновлять свой компьютер каждый год. Этим людям чужды кризисы и проблемы с деньгами. Именно они входят в узкий круг энтузиастов, для которых делают мышки за 500 долларов, мониторы за несколько тысяч, а клавиатуры с супербыстрым откликом. К несчастью не у всех есть подобные возможности. Именно поэтому большинство компьютеров на руках – это старые медленные системники, которые подвисают в каждой современной игре. Хотя, многие из них кроме майнкрафта на минимальных настройках уже много лет не способны ничего запускать.

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Как правило, именно эти товарищи наиболее активны в комментариях доказывая разницу между 99 и 100 fps. Что же, сегодня мы изучим возможности довольно старенького компьютера. Это далеко не мечта геймера, но точно лучше, чем у бескомпромиссных любителей Core 2 Duo. Вполне возможно, что специально для них ребята Ютуб-канала Benchmark провели небольшое тестирование, выяснив, есть ли жизнь на Intel Core i5-7400 и видеокарте Geforce GTX 1050 Ti в 2020 году. Давайте сразу перейдём к выводам.

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Как видите, только в нескольких играх количество кадров в секунду опускалось до критической отметки. Все остальные достойно показали себя, подтвердив, что даже на таком компьютере можно играть в современные игры. Стоит помнить, что вам придётся пойти на компромисс с самим собой. Нужно понимать, что настройки графики не будут максимальными. Чаще средними и средне-высокими. Думать о покупке 2К монитора с такой сборкой тоже глуповато. Можно поставить быстрее видеокарту, но достойная замена стоит от 300 долларов.

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Подобных компьютеров сейчас на барахолке огромное множество. Люди активно пересаживаются на процессоры Ryzen, дополняя их относительно недорогими видеокартами GeForce GTX 1660-й серии. Ясно, что оставлять такой компьютер с заделом на будущее не стоит. Играм тесно на старой памяти и слабом процессоре.