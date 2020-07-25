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Первые подтверждённые тесты видеокарты RTX 3000-й серии показали, что флагман GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо менее производительным, чем сообщалось ранее

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В середине мая NVIDIA показала флагманский графический чип Ampere A100. В отличие от настольных версий он предназначается для высокопроизводительных систем, а также суперкомпьютеров. Ни во время презентации, ни позднее мы не видели реальных тестов нового GPU. Всё, что нам удавалось найти – это очередные слухи и утечки. Вчера появились действительно реальные данные, которые могут пролить свет на то, что будет собой представлять новая видеокарта GeForce RTX 3080 Ti.

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Буквально вчера генеральный директор компании OTOY Жюль Урбах показал результаты теста новой видеокарты, основанной на GPU A100. Больше информации о методике и участвующих в эксперименте программах можно почитать в оригинальном материале. Суть проблемы в том, что все видеокарты RTX 3000-й серии получат урезанную версию чипа. Это в свою очередь означает только одно: все они будут ещё медленнее GPU A100. Результаты представлены ниже на изображении.

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Итоговый результат в программе OctaneBench, которого удалось достичь новому чипу, составил 446 баллов. Если сравнить его с максимальным успешным прогоном RTX 2080 Ti, то становится ясно, что новинка опережает текущего флагмана на 40%. Понимая, что RTX 3080 Ti будет основан на урезанной версии GPU A100, напрашивается простой вывод: новое поколение может оказаться гораздо менее производительными, чем нам бы хотелось, и уж тем более медленнее, чем сообщали инсайдеры. 

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Первые подтверждённые тесты видеокарты RTX 3000-й серии показали, что флагман GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо менее производительным, чем сообщалось ранее
Kopcheniy
20:27
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Первые подтверждённые тесты видеокарты RTX 3000-й серии показали, что флагман GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо менее производительным, чем сообщалось ранее
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