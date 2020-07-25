Клоуны заставили Rockstar выпустить новое масштабное обновление к игре Red Dead Redemption 2 Online
Игра Red Dead Online кажется удивительной. Она поражает масштабом проработки, массой возможностей и интересным игровым миром. Однако, очень скоро вы начинаете понимать, что всё это вы уже видели за предыдущим кактусом. Текстуры, камни, да и сами кактусы похожи друг на друга как близнецы. И даже больше. Масштабных обновлений уже давно не было. Вместо чего-то внушительного в июле выкатили циркачей с сомнительным квестом. Что же, нет ничего удивительного, что игрокам это не понравилось.
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10 дней назад стартовал своеобразный флешмоб. Сотни игроков Red Dead Online переоделись в клоунов в знак протеста. Разработчик перевёл всё в шутку, сказав, что не собирается бороться против геймеров, рассказав им, что на самом деле в игре много неизученного контента. Казалось, народный гнев ничем не окончится. Что же, иногда полезно собраться толпой и рассказать о своих требованиях.
Сегодня стало известно, что лёд тронулся. Rockstar сообщила о выходе нового обновления 28 июля. Разработчик упоминает множество нововведений, тонны исправлений и улучшений игрового процесса. Также в игре появится несколько действительно захватывающих дополнений. Ничего конкретного сказано не было, если не считать слов о попытке познакомить игроков с секретами натурализма. Что это значит, и насколько масштабным будет обновление, неизвестно. Представитель студии не стал комментировать слова о том, что это клоуны заставили разработчиков шевелится. Но мы то с вами понимаем, что без этого ещё долгие месяцы не было бы никакого развития.
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