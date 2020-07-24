Intel снова отложила выпуск процессоров по нормам 7-нм техпроцесса
Несколько месяцев назад вышло новое поколение процессоров Intel Core. Несмотря на ранние планы, они оказались выполнены по нормам 14-нм техпроцесса. Как сообщается, следующее поколение также получит улучшенный 14-нм техпроцесс и обновлённую архитектуру Willow Cove. И только к 12-му поколению стоит ждать перехода на 10-нм техпроцесс. Произойдёт это в рамках архитектуры – Alder Lake, которая выйдет в 2021-2022-м году. О следующих процессорах Intel известно мало. Ранее сообщалось, что это уже будут 7-нм чипы. Как выяснилось, сроки снова отодвигаются.
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Ранее финансовый директор Intel Джордж Дэвис говорил, что в 2021 году компания сократит разрыв в технологиях, выпустив первые чипы на 7-нм техпроцессе, а после вернёт себе лидерство в рамках 5-нм техпроцесса. В ходе недавнего отчёта о доходах стало ясно, что сроки снова отодвигаются. Пока нам сообщили о смещении на 6 месяцев. Здесь стоит учитывать, что у нас и не было чёткой информации о том, когда подобная технология могла быть запущена в производство. Это значит, что никто точно не знает, стоит ли ожидать 7-нм чипы в 2021 году, или же они появятся не ранее 2022 года.
Нет никаких сомнений, что Intel смогла освоить 10-нм и даже 7-нм техпроцесс. По мнению экспертов, всё дело в экономической целесообразности его эксплуатации. Если 7-нм техпроцесс не способен обеспечить минимально необходимое количество годных чипов, то выпуск на его базе процессоров не интересен даже с точки зрения имиджа, как это было с первыми 10-нм чипами для мобильного сегмента.
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