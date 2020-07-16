Процессоры Intel Core 12-го поколения – Alder Lake получат гибридный 14-нм техпроцесс и спорную технологию маленьких и больших ядер
Шутка о том, что процессоры Intel до сих пор изготавливаются по нормам 14-нм техпроцесса уже давно не кажется смешной. Компания продолжает улучшать идеальный технологический процесс, ставя рекорды тактовых частот и энергопотребления. Известно, что производитель никаких изменений в отношение 11-го поколения вводить не планируют. В тоге все надежды были на 12-е поколение, получившее название Alder Lake.
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Что же, новые чипы будут действительно странными. С одной стороны они получат необычное ядро называемое big.LITTLE, с другой – графическая часть будет выполнена по нормам 14-нм техпроцесса. Давайте об этом подробнее. Ниже представлены изображения, на которых указаны ориентировочные характеристики процессоров Alder Lake. Эксперты уже сейчас высказывают сомнения относительно целесообразности появления столь спорной технологии в настольном сегменте. Как видите, флагман получит 8 полноценных ядер и 8 маленьких, позволяющих значительно повысить энергоэффективность.
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Что до графического чипа, то это будет производительный Gen12 Xe. Вот только изготовлен он будет согласно нормам 14-нм техпроцесса. Таким образом мы получим необычный бутерброд из технологий. Пока слишком рано высказывать пессимистические прогнозы. Вполне возможно, что благодаря 10-нм техпроцессу 12-е поколение окажется производительным.
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