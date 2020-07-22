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Последние два дня были богаты на слухи о флагманах NVIDIA и AMD. Так, мы узнали, что RTX 3080 Ti может оказаться до 50% быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti. После этого увидели спецификации Big Navi. Предположительно она несёт на борту 16 Гб памяти и быструю память GDDR6X. Теперь же появились данные о предполагаемом выходе обеих графических чипов.

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Согласно недавним слухам, видеокарта RTX 3080 Ti появится на прилавках уже в сентябре. Мало того, была озвучена даже конкретная дата: 17 сентября. Сегодня же один из источников заявил, что карту стоит ждать уже в конце августа, а в сентябре начнут продаваться видеокарты серий RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060.

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Есть большие сомнения, что это правдивая информация, ведь это означает, что NVIDIA должна провести презентацию уже в ближайшие недели. Вполне возможно, что продажи начнутся в ограниченном количестве, либо цена будет настолько большая (это может быть видеокарта для энтузиастов – Ampere Titan), что купить её смогут далеко не все. Кроме того, неясно, успеет ли Samsung выпустить достаточное количество годных чипов по новой 8-нм технологии.

Совершенно другая картина наблюдается в лагере красных. Похоже, AMD не спешит выпускать следующее поколение видеокарт, поскольку флагман Big Navi снова перенесён на конец осени, или даже начало зимы. Пока речь идёт о ноябре. В этом случае нужно помнить, что на 4 квартал компания должна начать массовое производство процессоров Ryzen 4000-й серии Vermeer. Вполне возможно, что было принято решение не распылять ресурсы, сосредоточившись только на одном направлении. В любом случае ясно, что NVIDIA окажется быстрее AMD в развёртывании видеокарт следующего поколения.

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P.S. Изучить предварительные технические характеристики чипов можно по ссылкам: 1 и 2.