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AMD Big Navi – сроки запуска и обновлённые технические характеристики самой ожидаемой видеокарты 2020 года

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Только вчера наши читатели могли ознакомиться с последними слухами о флагманской видеокарте GeForce RTX 3080 Ti. Как сообщается, она может оказаться значительно быстрее текущего лидера – GeForce RTX 2080 Ti, однако эта информация основана на очень спорных инсайдах, поэтому доверять ей стоит с большой долей сомнений. Сегодня же у нас большая утечка о долгожданной карте Big Navi от AMD.

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В первую очередь стоит указать, что инсайдер считается одним из наиболее надёжных, поскольку сделал несколько ключевых предсказаний, полностью подтверждённых официальными презентациями. Таким образом к информации Wjm47196 если и не стоит относиться с полным доверием, то считаться с ней необходимо. Как сообщается, новая видеокарта Big Navi получит 16 Гб памяти GDDR6 вместо HBM2, о которой говорилось ранее. Работать она будет на 384-битной шине. 

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Что до скорости самой памяти, то GDDR6X, о которой писалось в ранних утечках, не заявлена в производство ни одним производителем. Вполне возможно, что она поставляется по закрытым каналам. Теоретически она способна обеспечить более 20 000 МГц, однако пока рекордом для текущей GDDR6 является 18 000 МГц. Итоговая пропускная способность памяти составит 864 Гб/с. 

Дополнительно указывается, что продажи начнутся осенью (4 квартал), но и здесь есть интересный факт. Так, якобы флагманы NVIDIA поступят в розницу на месяц раньше. Это позволит красным лучше подготовиться к поединку, допилив финальные характеристики в соответствие с мощностью конкурентов. 

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