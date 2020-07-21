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Тема производительности видеокарт следующего поколения уже долго является наиболее популярной среди геймеров и любителей высокопроизводительных компьютеров. Кто-то утверждает, что следующее поколение графических чипов NVIDIA сможет предложить не менее чем 50% рост производительности. Другие только пессимистично качают головой. Сегодня у нас есть ещё одна утечка, которая заставляет задуматься о реальной производительности некоторых видеокарт.

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Итак, один из малоизвестных инсайдеров утверждает, что видеокарта GeForce RTX 3080 будет всего на 20% быстрее текущего флагмана GeForce RTX 2080 Ti. На первый взгляд это кажется несерьёзно, ведь не такого мы ожидали от новой архитектуры Ampere. Однако здесь самое время оглянуться и вспомнить, какой прирост мощности был два года назад.

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Итак, видеокарта GeForce RTX 2080 оказалась всего на 8% быстрее флагмана GTX 1080 Ti. А вот уже разница между флагманами (GTX 1080 Ti и RTX 2080 Ti) доходила до 30-40% в зависимости от различной системы расчётов и игр, участвующих в тестах. Кроме того, менялись драйвера, а значит со временем разрыв стал ещё больше. Отметим, что речь идёт о референсных решениях, поскольку некоторые партнёры NVIDIA выпускают продукцию с экстремальным разгоном и охлаждением, цена которой чуть ли не в двое превосходит рекомендованную.

В этой ситуации разрыв в 20% уже не кажется таким маленьким. Это значит, что мы вполне можем рассчитывать на 50% прирост производительности между флагманами двух поколений (RTX 2080 Ti против RTX 3080 Ti). Как будет, пока неясно. Согласно предыдущим утечкам, продажи могут начаться уже в ноябре. Это значит, что в конце лета или начале осени должно появится больше информации о поколении RTX 3000.