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CD Projekt дарит Warhammer 40K: Rites of War и дополнения к нескольким играм во вселенной Warhammer в собственном магазине GOG

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На данный момент существует несколько игровых серий, в рамках которых создано десять и более проектов. На самом деле их можно пересчитать по пальцам, поскольку подобная плодовитость рано или поздно превращается в рутину и авторы начинают выпускать низкокачественный контент. Эта стадия является переломной, после чего серия медленно перестаёт существовать. Что же, все это не касается легендарной Warhammer.

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Прямо сейчас CD Projekt в своём игровом магазине GOG провидит огромную распродажу игр во вселенной Warhammer. Скидки достигают 75%, позволяя сэкономить немалые суммы, купив себе несколько игр. Что удивительно, GOG не скупится, предлагая реальные скидки, а не как это иногда случается, несколько неинтересных игр с большим бонусом, а востребованные и популярные проекты с минимальной скидкой. Перечислить все игры просто нереально. Если предложение вас заинтересовало, переходите по ссылке.

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Казалось бы, раздача с большими скидками – это уже отличный повод зайти в магазин GOG. На самом деле там есть два бесплатных дополнения, которые можно получить абсолютно бесплатно. К сожалению, без оригинальной игры работать они не будут. Но тем, у кого игра есть, либо кто захочет купить её со скидкой 67%, будет точно приятно получить их просто так.

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Главным же сюрпризом стала бесплатная раздача Warhammer 40K: Rites of War. Нужно зайти на главную страницу и нажать: «Получить бесплатно». Помните, раздача не будет вечной. Уже в воскресенье 19 числа она окончится. 

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