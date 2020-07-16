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Несколько дней назад мы публиковали информацию о планах HUAWEI по рассылке обновления EMUI 10.1 на территории России. К сожалению, в ближайший месяц только 9 аппаратов смогут рассчитывать на новую российскую прошивку. Судя по последним сообщениям китайской компании, уже скоро время нас ждёт целая волна обновлений, но точных сроков на этот счёт нет.

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Если мы не знаем точных сроков, то теперь мы хотя бы можем познакомиться с полным списком аппаратов, которые точно будут обновлены до EMUI 10.1. Информация полностью официальная. Рассылая её HUAWEI утверждает, что на территории Китая и некоторых других стран уже как минимум 39 смартфонов получили новую прошивку. Список представлен на изображении ниже. Там вы можете увидеть 27 устройств HUAWEI и ещё 12, выпускаемых под брендом Honor. Всего в списке 39 наименований.

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Если присмотреться, то практически все популярные серии уже имеют официальное обновление. Дело осталось за малым: перевести его на все доступные языки, оптимизировав меню и другие необходимые параметры в соответствие с требования того или иного региона.

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Напомним, вчера появились сведения о скором выходе EMUI 11 на 50 устройств китайской компании. Почитать наш материал об этом вы можете по ссылке.