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США закручивает гайки. Положение дел таково, что всё больше продуктов по новым технологиям будут производиться за пределами Китая. Это потерянные рабочие места и снижение темпов роста экономики. Санкции и торговая война не добавляют оптимизма. Всё это и многое другое привело к тому, что на высшем уровне было принято решение начать производить собственные процессоры и видеокарты.

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Если с процессорами у китайцев всё более или менее нормально, то с видеокартами просто ужасно. Недавно в сеть попали результаты тестирования одного из первых дискретных графических чипов полупроводникового гиганта Zhaoxin, выпускающего довольно неплохие процессоры KaiXin. Утечка данной информации была тут же устранена, но инсайдеры успели сделать скриншот. Давайте изучим изображение ниже.

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Перед нами два варианта видеокарты. Сообщается, что она будет энергоэффективной, потребляя не более 70 Вт. Также известно, что дискретный чип от Zhaoxin будет изготавливаться по 28-нм нормам на мощностях TSMC. К сожалению, новая дискретная видеокарта слишком медленная. Вероятно, она займёт свой место в нетребовательных системах, рассчитанных на обслуживание клиентов. Эксперты полагают, что это лишь первый шаг. Китайская компания способна уменьшить техпроцесс, улучшить архитектуру и драйвера. Вполне возможно, что скоро мы увидим производительную карты, способную конкурировать с лидерами рынка. Пока же даже интегрированный чип на процессоре Core i5-7400 (UHD 630) выглядит куда быстрее.