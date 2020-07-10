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Смартфоны HUAWEI являются одними из наиболее популярных и востребованных в России. Они занимают внушительную рыночную долю несмотря на то, что сервисы Google на них не работают. Как стало недавно известно, китайская компания готовит к выходу неизвестный флагман на новой прошивке EMUI 11. Одновременно с этим мы узнали, что далеко не все аппараты получат это обновление даже в 2021 году. Что любопытно, десятки актуальных смартфонов до сих пор не получили даже текущую версию EMUI 10.1. Об этом мы сегодня и поговорим.

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Итак, HUAWEI разместила список смартфонов 2018-2019 годов, которые точно получат новую прошивку EMUI 10.1. Это 13 актуальных аппаратов предыдущих годов. Что важно, речь идёт о Европейском рынке, поскольку в Китае совершенно иные сроки выпуска обновлений. Все телефоны представлены на изображении ниже.

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По словам HUAWEI, развёртывание может занять месяцы. Скорее всего массовой рассылки не будет. В начале прошивку начнут получать случайные пользователи, которым она прилетит по воздуху. Для того чтобы узнать, есть для вас обновление или нет, нужно почаще заглядывать в меню. Точных сроков рассылки нет. Вполне вероятно, что HUAWEI пока не сформировала дорожную карту рассылки, а сама прошивка находится в режиме бета-версии. Ниже представлена таблица с официального сайта HUAWEI, в которой указаны точные сроки получения EMUI 10.1 для некоторых моделей смартфонов.