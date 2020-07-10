Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

HUAWEI указала сроки и смартфоны, которые точно получат EMUI 10.1 в Европе в 2020 году

для раздела Блоги
+
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Смартфоны HUAWEI являются одними из наиболее популярных и востребованных в России. Они занимают внушительную рыночную долю несмотря на то, что сервисы Google на них не работают. Как стало недавно известно, китайская компания готовит к выходу неизвестный флагман на новой прошивке EMUI 11. Одновременно с этим мы узнали, что далеко не все аппараты получат это обновление даже в 2021 году. Что любопытно, десятки актуальных смартфонов до сих пор не получили даже текущую версию EMUI 10.1. Об этом мы сегодня и поговорим. 

реклама

Итак, HUAWEI разместила список смартфонов 2018-2019 годов, которые точно получат новую прошивку EMUI 10.1. Это 13 актуальных аппаратов предыдущих годов. Что важно, речь идёт о Европейском рынке, поскольку в Китае совершенно иные сроки выпуска обновлений. Все телефоны представлены на изображении ниже. 

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

По словам HUAWEI, развёртывание может занять месяцы. Скорее всего массовой рассылки не будет. В начале прошивку начнут получать случайные пользователи, которым она прилетит по воздуху. Для того чтобы узнать, есть для вас обновление или нет, нужно почаще заглядывать в меню. Точных сроков рассылки нет. Вполне вероятно, что HUAWEI пока не сформировала дорожную карту рассылки, а сама прошивка находится в режиме бета-версии. Ниже представлена таблица с официального сайта HUAWEI, в которой указаны точные сроки получения EMUI 10.1 для некоторых моделей смартфонов.

реклама

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS ZenBook 13 UX325
2
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
31
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
31
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
24
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
151
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator TRX40
28
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
99
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
14

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 24
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 99
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
7 июля 2020 151
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 117
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Флагман Xiaomi 2019 года получил официальную глобальную прошивку MIUI 12
14
Неопытные пользователи получили возможность простого и быстрого разгона процессоров AMD Ryzen
25
NVIDIA выпустит бюджетную видеокарту GeForce RTX 3050 с трассировкой лучей по очень привлекательной цене
47
37 смартфонов Xiaomi уже можно обновить до MIUI 12 на Android 10 – полный список и ссылки за закачку
8
Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача The Cycle: Rogue Starter Pack
3
AMD Ryzen 5 3600 обнаружен в коробках от гибридных процессоров Ryzen 3
56
Google Pixel 3 XL подешевел на 46 000 рублей – Snapdragon 845, стоковая ОС Android 10, экран Quad HD+ P-OLED, NFC и качественная камера по лучшей цене
8
AMD перечислила качества Ryzen 3000XT, которые помогут продать их за 60 секунд
45
16 популярных смартфонов Xiaomi 2018-2019 годов уже могут быть обновлены до стабильной версии MIUI 12 – список и ссылки на скачку прошивки
3
Видеокарты NVIDIA GeForce 3000-й серии Ampere могут оказаться значительно дешевле текущих моделей – RTX 3070 за 400 долларов, RTX 3060 за 300 долларов
50
Samsung Galaxy Note 10 с 256 ГБ памяти подешевел на 42 000 рублей – флагман 2019 года на Exynos 9825 по самой низкой цене в России
2
Популярные смартфоны HUAWEI 2018-2019 годов не получат обновления EMUI 11 на Android 11
11
Стали известны сроки выхода глобальной версии MIUI 12 для актуальных смартфонов Xiaomi 2018 года
4
Samsung Galaxy Note 10+ подешевел на 45 000 рублей – дисплей 3K Dynamic AMOLED, NFC, 12 ГБ ОЗУ, Exynos 9825 и умный стилус по самой низкой цене с начала продаж
+
Эксперты назвали лучшие бюджетные видеокарты лета 2020 года – Radeon RX 570 против GeForce GTX 1650 SUPER по версии Benchmark
20
Epic Games Store раздаёт сразу 6 игр – оригинальную гонку, симулятор фотографа, игру для любителей разрушений и многие другие
5
Realme 6 Pro сильно подешевел – 90-Гц дисплей, Snapdragon 720G, универсальная камера и NFC по самой низкой цене с начала продаж
4
Процессоры Intel Rocket Lake необычным образом будут распределять потоки по ядрам
39
Игровая приставка PlayStation 5 может оказаться неспособна запускать новые игры в 4К@60fps
42
GeForce 8800 GTS отличилась в 3DMark Vantage Performance после аппаратной модификации
23

Популярные статьи

Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
142
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
31
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
31
Миниобзор на модуль памяти CRUCIAL CT8G4DFS832A
25
Подборка игр про зомби для слабых ПК. Часть первая
5
Core i7-6400T VS Threadripper 1950X в World War Z с видеокартами GTX 1080 Ti и Radeon VII
16
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 13 UX325
2
Подборка игр про зомби для слабых ПК. Часть вторая
3

Сейчас обсуждают

Ford_Mondeo
20:28
Оно ещё шевелится?
Quake Champions получила DLC с новой картой и обликами оружия из Quake 4
Alex Mel
20:17
отопил весь дом надеюсь?
Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G на частоте 4,54 ГГц обогнал Intel Core i7-10700K в Cinebench
Toichik
20:14
не может быть так, что дорогая термопаста неэффективна? и как давно менялась термопаста? Скорее всего, использовалась для декодирования видеокарта, которая раскочегаривается на 100 и греет весь ноут?
Процессор AMD Ryzen 3 4300U работает без охлаждения даже при увеличенном энергопотреблении
medvekot
20:11
S/PDIF на b450 вроде отсутствовал во всех моделях msi?
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
Юра Репченко
20:08
Ренуар на штатном до 4.7 гонится. Тут же в хламень на кукурузных 5.3 Ггц.
Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G на частоте 4,54 ГГц обогнал Intel Core i7-10700K в Cinebench
ОвEрkЛ0кeРс
20:07
Pris тебя обогнал на 2 минуты. Удаляй новость, чтобы не было даблпоста, будь мужиком!
Флагманский APU Ryzen 7 4700G был протестирован на частоте 4,55 ГГц - новинка оказалась быстрее, чем Ryzen 7 3800X и Core i9-10700K
Алексей Невдачин
20:06
А как же 20S? Он на 710 и обнова будет.
Популярные смартфоны HUAWEI 2018-2019 годов не получат обновления EMUI 11 на Android 11
Денис Наговицын
20:06
Поддерживаю
GeForce 8800 GTS отличилась в 3DMark Vantage Performance после аппаратной модификации
killa211
20:05
Да ладно, не может быть
Ubisoft показала первый официальный тизер Far Cry 6
Алексей Невдачин
20:03
Я не понял, Honor 20 s на Кирин 710 и он получит новую прошивку? И в чём критическая разница между Honor 20 и 20 pro, что на про будет, а на 20 нет? При этом 20 s пожалуйста.
Популярные смартфоны HUAWEI 2018-2019 годов не получат обновления EMUI 11 на Android 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем